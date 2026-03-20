Για τον σημαντικό στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης μίλησε την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας, «η Αλεξανδρούπολη μπήκε στον χάρτη του ΝΑΤΟ το 2019 όταν υπέγραψα με την ιδιότητά μου ως Υπουργός Εξωτερικών, τη σχετική Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες (...) Αν κάποιος Υπουργός Άμυνας μιλούσε το 2015 στους ετέρους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ για την Αλεξανδρούπολη δεν θα την γνώριζε κανένας, ενώ τώρα όλοι ξέρουν που βρίσκεται».



«Αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι βελτιώσαμε τις γνώσεις μας στην γεωγραφία, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια σειρά πραγμάτων. Τα Στενά του Βοσπόρου, λόγω της γεωγραφίας, παίζουν κι αυτά πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι να δημιουργήσει τον κάθετο διάδρομο σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, προκειμένου να τροφοδοτήσει με ενέργεια πάρα πολλές χώρες κατά μήκος του» σημείωσε ο κ. Δένδιας, στη συζήτηση που είχε στο 4ο “East Macedonia & Thrace Forum” στην Αλεξανδρούπολη με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ.

«Ο Κένταυρος»

«Όλα τα χρήματα που δίνουμε για την Άμυνα δημιουργούν ασφάλεια. Αυτό είναι το «νούμερο 1» για τον πληθυσμό της χώρας, αλλά αν γίνει σωστά θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ανάπτυξη. Θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, καινοτομία και τεχνολογία διττής χρήσης» τόνισε ο υπουργός Άμυνας.



«Αυτό που προσπαθεί λοιπόν να κάνει η τωρινή Κυβέρνηση, μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, είναι να δημιουργήσει μια οντότητα η οποία θα μετατρέψει την ανάγκη δημιουργίας καινοτόμων λύσεων για την Άμυνα σε λύσεις ανάπτυξης και απασχόλησης στον οικονομικό μας βίο. Για παράδειγμα ο «Κένταυρος», το αντί-drone σύστημα για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να εξαχθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά (η Κύπρος θα αποκτήσει το «Κένταυρος»).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.