Θλίψη και οργή έχει προκαλέσει η δολοφονία της 36χρονης Ράνιας όταν 33χρονος Γάλλος έστησε καρτέρι και οδηγώντας με ταχύτητα αυτοκίνητο την παρέσυρε θανάσιμα έξω από το σπίτι της στην Ανώπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost, η 36χρονη Ράνια, που εργαζόταν ως μαγείρισσα σε διάφορα ξενοδοχεία της περιοχής, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου ενώ χθες, την ημέρα της δολοφονίας της, είχε μόλις επιστρέψει από την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση.

«Ήμουν στο σπίτι μου και κάποια στιγμή ακούω ένα έντονο μαρσάρισμα από ένα αυτοκίνητο. Αρχικά νόμιζα πως ήρθε ο γαμπρός μου. Μόλις άνοιξα την πόρτα για να βγω έξω ακούω το μπαμ. Βγαίνω και βλέπω το σκηνικό και την Ράνια. Παίρνω τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και πηγαίνω κοντά της. Με κοιτάζει και της λέω “Ράνια κρατήσου, έρχεται ασθενοφόρο”», επεσήμανε σε δηλώσεις της στο cretapost.gr, η κυρία Γωγώ γειτόνισσα της άτυχης 36χρονης.

Στη συνέχεια η κυρία Γωγώ αναφέρθηκε και στον δράστη: «Βλέπω κάποια στιγμή τον δράστη να βγαίνει από το αυτοκίνητό του. Δεν είχε κανένα απολύτως τραύμα, ούτε γρατζουνιά. Ανεβαίνει στο ντελαπαρισμένο αυτοκίνητό του και αρχίζει να βρίζει την Ράνια στα γαλλικά. Του λέω “τι κάνεις, τι λες;;; Την σκότωσες και την βρίζεις κι όλας”. Αυτός τότε κατεβαίνει, παίρνει το μπουφάν και φεύγει από το σημείο».

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στον 33χρονο ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία λέγοντας ότι δε γνωριζόταν με την 36χρονη.

Υποστήριξε επίσης, ότι ο 33χρονος έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές κυρίως για ενδοοικογενειακή βία και είχε συλληφθεί. Μάλιστα, στη σύντροφό του, έχει δοθεί και panic button.

Η κυρία Δημογλίδου υποστήριξε ακόμη πως έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που είχε έρθει κάποια στιγμή στην αστυνομία από τη σύντροφό του, ο 33χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο για να εξετασθεί αλλά δεν προέκυψε απόφαση για να εγκλειστεί σε κάποια ψυχιατρική κλινική.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταθέτει η οικογένεια της 36χρονης

Τα ερωτηματικά είναι αμείλικτα, το ίδιο και οι ευθύνες που θα αναζητήσουν οι συγγενείς. Η οικογένεια της 36χρονης είναι αποφασισμένη να κινηθεί κατά παντός υπευθύνου τόσο ποινικά όσο και αστικά. Σήμερα, Πέμπτη, μάλιστα δια του δικηγόρου της οικογένειας κ. Γιώργου Κοκοσάλη, θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να συμπεριληφθεί στην αστυνομική προανάκριση που διενεργείται για την υπόθεση και το κομμάτι αυτό των ευθυνών ώστε να συσχετιστούν, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Για την οικογένεια υπάρχουν σαφείς παραλείψεις οφειλόμενων ενεργειών που συνδέονται αιτιωδώς με τη δολοφονία της άτυχης Ράνιας. Οι παραλείψεις αυτές φέρονται να σχετίζονται με τον χειρισμό του 33χρονου έξι ημέρες πριν τη δολοφονία καθώς σε βάρος του είχε κινηθεί με εισαγγελική εντολή διαδικασία ακούσιας νοσηλείας στην Ψυχιατρική του Ρεθύμνου. Σημειώνεται πως ο 33χρονος νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο και στην συνέχεια πήρε εξιτήριο καθώς κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει σε καθεστώς νοσηλείας. Δεν θεωρήθηκε επικίνδυνος να βλάψει τρίτα πρόσωπα ή ακόμα και τον εαυτό του.

«Άφησαν μια κινητή βόμβα να κυκλοφορεί στους δρόμους»

Όπως έγινε γνωστό, δεν ήταν μόνο τα ενδοοικογενειακά περιστατικά σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου φέρεται να εμφανίστηκε σε αλλόφρονα κατάσταση στο Τμήμα, στο Ρέθυμνο, ζητώντας να βρουν τον πραγματικό του πατέρα.

«Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις πτυχές αυτές της πρωτοφανούς δολοφονίας. Η οικογένεια θρηνεί για τη Ράνια που έφυγε τόσο πρόωρα, βίαια και άδικα. Οι άνθρωποι είναι απαρηγόρητοι, αλλά σοκαρισμένοι με όσα αποκαλύπτονται για το προφίλ και το ιστορικό του δράστη. Και παρά τον βαθύ πόνο τους, νιώθουν χρέος στη μνήμη της αδικοχαμένης κοπέλας να ζητήσουν να διερευνηθούν οι ευθύνες εκείνων που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και άφησαν μία "κινητή βόμβα" να κυκλοφορεί ελεύθερη στους δρόμους και να σκοτώνει αθώους ανθρώπους», δήλωσε στο τοπικό μέσο ο κ. Γιώργος Κοκοσάλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.