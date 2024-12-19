Απαρηγόρητη η οικογένεια της 36χρονης Ράνιας από την αποτρόπαια δολοφονία που συντελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν 33χρονος Γάλλος έστησε καρτέρι και οδηγώντας με ταχύτητα αυτοκίνητο παρέσυρε θανάσιμα τη γυναίκα, στο Ηράκλειο.

Τα ερωτηματικά είναι αμείλικτα, το ίδιο και οι ευθύνες που θα αναζητήσουν οι συγγενείς. Η οικογένεια της 36χρονης είναι αποφασισμένη να κινηθεί κατά παντός υπευθύνου τόσο ποινικά όσο και αστικά. Σήμερα, Πέμπτη, μάλιστα δια του δικηγόρου της οικογένειας κ. Γιώργου Κοκοσάλη, θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να συμπεριληφθεί στην αστυνομική προανάκριση που διενεργείται για την υπόθεση και το κομμάτι αυτό των ευθυνών ώστε να συσχετιστούν, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Για την οικογένεια υπάρχουν σαφείς παραλείψεις οφειλόμενων ενεργειών που συνδέονται αιτιωδώς με τη δολοφονία της άτυχης Ράνιας. Οι παραλείψεις αυτές φέρονται να σχετίζονται με τον χειρισμό του 33χρονου έξι ημέρες πριν τη δολοφονία καθώς σε βάρος του είχε κινηθεί με εισαγγελική εντολή διαδικασία ακούσιας νοσηλείας στην Ψυχιατρική του Ρεθύμνου. Σημειώνεται πως ο 33χρονος νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο και στην συνέχεια πήρε εξιτήριο καθώς κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει σε καθεστώς νοσηλείας. Δεν θεωρήθηκε επικίνδυνος να βλάψει τρίτα πρόσωπα ή ακόμα και τον εαυτό του.

«Άφησαν μια κινητή βόμβα να κυκλοφορεί στους δρόμους»

Όπως έγινε γνωστό, δεν ήταν μόνο τα ενδοοικογενειακά περιστατικά σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου φέρεται να εμφανίστηκε σε αλλόφρονα κατάσταση στο Τμήμα, στο Ρέθυμνο, ζητώντας να βρουν τον πραγματικό του πατέρα.

«Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις πτυχές αυτές της πρωτοφανούς δολοφονίας. Η οικογένεια θρηνεί για τη Ράνια που έφυγε τόσο πρόωρα, βίαια και άδικα. Οι άνθρωποι είναι απαρηγόρητοι, αλλά σοκαρισμένοι με όσα αποκαλύπτονται για το προφίλ και το ιστορικό του δράστη. Και παρά τον βαθύ πόνο τους, νιώθουν χρέος στη μνήμη της αδικοχαμένης κοπέλας να ζητήσουν να διερευνηθούν οι ευθύνες εκείνων που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και άφησαν μία "κινητή βόμβα" να κυκλοφορεί ελεύθερη στους δρόμους και να σκοτώνει αθώους ανθρώπους», δήλωσε στο τοπικό μέσο ο κ. Γιώργος Κοκοσάλης.

Πηγή: skai.gr

