Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θλίψη στην κηδεία του ηθοποιού  Δημήτρη Ήμελλου - Πλήθος κόσμου τον απαχαιρετά (Φωτογραφίες)

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με την ασθένεια - Παρόντες στην κηδεία πολλοί συνάδελφοί του

Ήμελλος κηδεία

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα, Πέμπτη συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Δημήτρη Ήμελλο, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Κηδεία

κηδεια

Κηδεία

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με την ασθένεια. 

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στο Κοιμητήριο για να πει το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό ενώ πολλοί ήταν και οι συνάδελφοί του που έδωσαν το παρών όπως ο  Μιχάλης Αεράκης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Ζέτα Δούκα, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Δημήτρης Πετρόπουλος, Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάξιμος Μουμούρης, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Σίσσυ Τουμάση αλλά και ο σκηνοθέτης του «Σασμού» Κώστας Κωστόπουλος. 

Κηδεία

Κηδεία

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κηδεία ηθοποιός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark