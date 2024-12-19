Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα, Πέμπτη συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Δημήτρη Ήμελλο, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με την ασθένεια.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στο Κοιμητήριο για να πει το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό ενώ πολλοί ήταν και οι συνάδελφοί του που έδωσαν το παρών όπως ο Μιχάλης Αεράκης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Ζέτα Δούκα, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Δημήτρης Πετρόπουλος, Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάξιμος Μουμούρης, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Σίσσυ Τουμάση αλλά και ο σκηνοθέτης του «Σασμού» Κώστας Κωστόπουλος.

Πηγή: skai.gr

