Ιράκ και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για έργα υδάτινων υποδομών

Τούρκος αξιωματούχος ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα του υπέγραψε συμφωνία με το Ιράκ, σύμφωνα με την οποία έργα υδάτινων υποδομών, που θα εκτελεστούν από τουρκικές εταιρείες, θα χρηματοδοτηθούν μέσω εσόδων από τις πωλήσεις ιρακινού πετρελαίου.

Το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία για τον μηχανισμό υλοποίησης μιας συνεργασίας για το νερό, η οποία είχε αρχικά συναφθεί το 2024. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον ακριβή μηχανισμό.

Σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο, η ιρακινή κυβέρνηση θα δημιουργήσει επιτροπή έργων υδάτινων υποδομών και θα καλέσει τουρκικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές, με την πληρωμή τους να προέρχεται από τα έσοδα των πωλήσεων πετρελαίου προς την Τουρκία.

Ένας Ιρακινός αξιωματούχος υδάτινων πόρων ανέφερε ότι το πρώτο πακέτο έργων περιλαμβάνει τρεις φράκτες για συλλογή υδάτων και τρεις πρωτοβουλίες αποκατάστασης γης.

Η αρχική συμφωνία - πλαίσιο για το νερό υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2024, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Βαγδάτη, γεγονός που σηματοδότησε βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά από χρόνια έντασης.

Η έλλειψη υδάτινων πόρων στο Ιράκ αποτελεί διαχρονικό ζήτημα, καθώς περίπου το 70% των υδάτων της χώρας προέρχεται από γειτονικές χώρες, κυρίως μέσω των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, που πηγάζουν στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.