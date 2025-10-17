Καβάλα: Στην αναμονή 18 χρόνια το φράγμα Μαρμαρά

Λογαριασμός
Καβάλα: Στην αναμονή για 18 χρόνια το φράγμα Μαρμαρά

Το φράγμα του Μαρμαρά ξεκίνησε ως ιδέα τη δεκαετία του 1980, το 2007 υπογράφηκε η σύμβαση της κατασκευής του, όμως από το 2018 οι εργασίες σταμάτησαν

Στην καρδιά του Παγγαίου Όρους, εκεί όπου το νερό τρέχει απλόχερα στην κοίτη του ποταμού Μαρμαρά, ένα έργο στέκει ημιτελές - σύμβολο και μνημείο αδράνειας.

Όπως συνοψίζει το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, το φράγμα του Μαρμαρά ξεκίνησε ως ιδέα τη δεκαετία του 1980.

Το 2007 υπογράφηκε η σύμβαση της κατασκευής του, όμως από το 2018 οι εργασίες σταμάτησαν ενώ είχαν φτάσει στο 95%.

Οι αριθμοί των κυβικών νερού που χάνονται κάθε χρόνο είναι εντυπωσιακά απογοητευτικοί, αν σκεφτεί κανείς το τι θα μπορούσαν να προσφέρουν σε μια τοπική οικονομία που «διψά».

 
