Καβάλα: Στην αναμονή 18 χρόνια το φράγμα Μαρμαρά

Στην καρδιά του Παγγαίου Όρους, εκεί όπου το νερό τρέχει απλόχερα στην κοίτη του ποταμού Μαρμαρά, ένα έργο στέκει ημιτελές - σύμβολο και μνημείο αδράνειας.

Όπως συνοψίζει το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, το φράγμα του Μαρμαρά ξεκίνησε ως ιδέα τη δεκαετία του 1980.

Το 2007 υπογράφηκε η σύμβαση της κατασκευής του, όμως από το 2018 οι εργασίες σταμάτησαν ενώ είχαν φτάσει στο 95%.

Οι αριθμοί των κυβικών νερού που χάνονται κάθε χρόνο είναι εντυπωσιακά απογοητευτικοί, αν σκεφτεί κανείς το τι θα μπορούσαν να προσφέρουν σε μια τοπική οικονομία που «διψά».

