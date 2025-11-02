O Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πως μένει μία τελική δικαστική έγκριση για να χρηματοδοτηθούν οι παροχές τροφίμων (SNAP) για τους Αμερικανούς που τις έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληρωμές θα μπορούσαν να αρχίσουν από την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε επίσης, στην εκπομπή "State of the Union" του CNN, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ασκήσει έφεση στην αναφερόμενη δικαστική απόφαση αν δεν εγκριθεί και θα αναζητηθεί άλλος τρόπος χρηματοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

