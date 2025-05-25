Η Ρωσία λέει ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της ένα ακόμη χωριό στην ανατολική Ουκρανία

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το χωριό Ρομανίβκα στην ανατολική περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, υποστήριξε την Κυριακή σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά για το πεδίο της μάχης.

Πηγή: skai.gr

