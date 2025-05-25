Η Ρωσία λέει ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της ένα ακόμη χωριό στην ανατολική Ουκρανία

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το χωριό Ρομανίβκα στην ανατολική περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, υποστήριξε την Κυριακή σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά για το πεδίο της μάχης.
Πηγή: skai.gr
- Τουλάχιστον 20 νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιδρομές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας
- Η Κάγια Κάλας ζήτησε την άσκηση της «μέγιστης διεθνούς πίεσης» επί της Ρωσίας μετά την νέα πολύνεκρη νυκτερινή επίθεση
- Η άρνηση του Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αφήνει στην Ευρώπη λίγες επιλογές και την αναγκάζει να περιμένει
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.