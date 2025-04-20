Χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν χθες Μ. Σάββατο στους δρόμους της Νέας Υόρκης και αρκετών ακόμη μεγάλων αστικών κέντρων των ΗΠΑ, παίρνοντας μέρος στη δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε ισάριθμες εβδομάδες.

«Δεν υπάρχει βασιλιάς στην Αμερική», ή «Αντίσταση στην Τυραννία», διάβαζε κανείς σε πλακάτ διαδηλωτών στη Νέα Υόρκη, ενώ άλλοι κράδαιναν εικόνες του Ρεπουμπλικάνου με μουστάκι à la Χίτλερ.

«Η δημοκρατία διατρέχει μεγάλο κίνδυνο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κάθι Βάλι, 73 ετών, η οικογένεια της οποίας επέζησε από το Ολοκαύτωμα. Πρόσθεσε πως αυτά που της αφηγούνταν οι γονείς της για την άνοδο του ναζισμού τα χρόνια του 1930 «πάνε να γίνουν εδώ».

«Η διαφορά με άλλους φασίστες είναι πως ο Τραμπ είναι πολύ βλάκας για να είναι αποτελεσματικός κι η ομάδα του είναι διχασμένη», συμπλήρωσε πάντως.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ιδιαίτερα την αντιμεταναστευτική πολιτική του Λευκού Οίκου, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε εντολή να ανασταλούν οι απελάσεις μεταναστών δυνάμει νόμου του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών».

«Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ», φώναζαν ρυθμικά διαδηλωτές συγκεντρωμένοι μπροστά στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, όχι μακριά από τον πασίγνωστο Trump Tower του μεγιστάνα.

Κόσμος συγκεντρώθηκε επίσης μπροστά στον Λευκό Οίκο, στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, αν και ήταν λιγότερος από ό,τι στην προηγούμενη κινητοποίηση, την 5η Απριλίου, όταν είχαν συρρεύσει έξω από την προεδρία δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει «επίθεση εναντίον του κράτους του δικαίου» και πρέπει να εμποδιστεί «να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα κόσμου που ζει εδώ», είπε ο Μπέντζαμιν Ντάγκλας, 41 ετών.

Με παλαιστινιακή μαντίλα στον λαιμό, ο κ. Ντάγκλας κράταγε πλακάτ με το οποίο εξέφραζε υποστήριξη στον Μαχμούντ Χαλίλ, παλαιστίνιοι φοιτητή που συνελήφθη τον περασμένο μήνα και διατρέχει κίνδυνο να απελαθεί επειδή οργάνωσε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο αυτόν και άλλους όπως ο Μαχμούντ Χαλίλ «για να αυξήσει την ξενοφοβία και να υπονομεύσει κατοχυρωμένες νομικές προστασίες», υπογράμμισε.

Στο πολύ συντηρητικό Τέξας (νότια), έγινε διαδήλωσε στο Γκάλβεστον, πόλη περίπου 50.000 κατοίκων που βρέχεται από τον Κόλπο του Μεξικού.

«Αυτή είναι η τέταρτη διαδήλωση στην οποία κατεβαίνω», είπε η Πάτσι Όλιβερ, συγγραφέας 63 ετών. «Συνήθως θα περίμενα τις επόμενες εκλογές, αλλά πλέον δεν είναι δυνατό αυτό. Έχουμε ήδη χάσει τόσα πράγματα».

Στη δυτική ακτή, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πλατεία στο Σαν Φρανσίσκο για να γράψουν με πελώρια γράμματα «καθαίρεση».

Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης έξω από τις αντιπροσωπείες της Tesla, της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Ίλον Μασκ, του δισεκατομμυριούχου στον οποίο ανέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ την εφαρμογή δραστικών μέτρων περιστολής των δημοσίων δαπανών και κλεισίματος ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Την κινητοποίηση οργάνωσε συλλογικότητα που βαφτίστηκε 50501 — ο αριθμός σημαίνει πενήντα διαδηλώσεις και στις πενήντα πολιτείες στο πλαίσιο ενός (ή ενιαίου) κινήματος αντίστασης στον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.

Η κινητοποίηση αποτελούσε «αποκεντρωμένη» αντίδραση «στις αντιδημοκρατικές και παράνομες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ και των πλουτοκρατών συμμάχων της», εξηγεί στον ιστότοπό της.

Σύμφωνα με την 50501, προβλέπονταν να γίνουν 400 διαδηλώσεις χθες. Εξέφραζε την ελπίδα να συμμετάσχουν εκατομμύρια Αμερικανοί.

Οι πραγματικοί αριθμοί είναι δύσκολο να εξακριβωθούν, καθώς διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες αρνήθηκαν να κάνουν εκτιμήσεις για τη συμμετοχή.

