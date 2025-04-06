Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά των Τραμπ και Μασκ σε όλες τις ΗΠΑ - «Κάντε τη Δημοκρατία μεγάλη ξανά»

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε διάφορες πόλεις και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ το Σάββατο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.

Περίπου 1.200 διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί από την Ουάσιγκτον και την πόλη της Νέας Υόρκης ως το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα - λίγα μόλις μίλια μακριά από το γήπεδο γκολφ όπου βρέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με κεντρικό σύνθημα το «Κάτω τα χέρια!» οι χιλιάδες Αμερικανοί επέκριναν, μεταξύ άλλων, τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ για τη συρρίκνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικονομία.

Στην Ουάσιγκτον, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Μνημείο της Ουάσιγκτον, ένας εξ αυτών κρατούσε ένα πανό που έγραφε: «Κάντε τη δημοκρατία μεγάλη ξανά».

Κάποιοι άλλοι έβαλαν στο στόχαστρό τους χειρισμούς του Τραμπ όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Σταματήστε τις μαριονέτες του Πούτιν που καταστρέφουν την Αμερική».

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν επίσης πλακάτ με συνθήματα κατά του επικεφαλής της Tesla, Ίλον Μασκ, λόγω του ρόλου του στις αμφιλεγόμενες περικοπές του ομοσπονδιακού μηχανισμού ως επικεφαλής της νεοσύστατης υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Η Terry Klein, συνταξιούχος επιστήμονας βιοϊατρικής, δήλωσε ότι κατέβηκε στο συλλαλητήριο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με «τα πάντα, από τη μετανάστευση και τις ενέργειες της DOGE μέχρι τους δασμούς που επιβλήθηκαν αυτή την εβδομάδα και την εκπαίδευση».

«Εννοώ ότι ολόκληρη η χώρα μας δέχεται επίθεση, όλοι οι θεσμοί μας, όλα όσα κάνουν την Αμερική αυτό που είναι», πρόσθεσε.

Ορισμένοι διαδηλωτές σε διάφορες πολιτείες κρατούσαν επίσης ουκρανικές σημαίες, άλλοι φορούσαν παλαιστινιακά κασκόλ και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη», ενώ κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με ουράνια τόξα προκειμένου να υποστηρίξουν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης και στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, ενώ εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου της Πολιτείας Γιούτα στο Σολτ Λέικ Σίτι και υπό τη βροχή έξω από το κρατικό μέγαρο στο Κολόμπους του Οχάιο.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, που χιλιάδες Αμερικανοί διαδήλωναν κατά των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ σε όλη τη χώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος - που κλυδώνισε τις χρηματοπιστωτικές αγορές με την ανακοίνωση των σαρωτικών δασμών του την Τετάρτη σε σχεδόν 180 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ - πέρασε τη μέρα του στη Φλόριντα, παίζοντας γκολφ πριν επιστρέψει στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Περίπου τέσσερα μίλια από το Μαρ-α-Λάγκο, περισσότεροι από 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και οι οδηγοί κόρναραν για υποστηρίξουν τους διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ κατά του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου εντός που έγραφε: «Οι αγορές βυθίζονται, ο Τραμπ παίζει γκολφ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο, δείχνει να αδιαφορεί. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ σκοπεύει να πάει ξανά για γκολφ σήμερα, Κυριακή.



