ΗΠΑ: Συλλαλητήρια κατά του Τραμπ και του Μασκ σε όλες τις ΗΠΑ 

Οι αντίπαλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ ξεκίνησαν από το μεσημέρι του Σαββάτου μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλες τις ΗΠΑ για να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές της κυβέρνησης σχετικά με τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού κράτους, την οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το παλαιστινιακό και άλλα ζητήματα.

BREAKING: America has awoken! (Thread of Nationwide Protests:)



A Massive Protest has formed in Boston just now. Thousands are protesting Trump, Musk and DOGE.



This is just 1 of over 1000 planned protests this morning and afternoon. See the rest below ---> pic.twitter.com/mVbpXApvmp April 5, 2025

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.200 διαδηλώσεις σε όλες τις πολιτείες με σύνθημα «Κάτω τα χέρια!» από περισσότερες από 150 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων πολιτικών δικαιωμάτων, εργατικών συνδικάτων, υποστηρικτών ΛΟΑΤΚΙ+, βετεράνων και ακτιβιστών.

Οι διαδηλωτές επέκριναν τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να απολύσει χιλιάδες εργαζομένους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, να κλείσει τα γραφεία της Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης, να βάλει “λουκέτο” ουσιαστικά σε ολόκληρες υπηρεσίες, να απελάσει μετανάστες, να περιορίσει την κοινωνική προστασία για τρανς και να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για προγράμματα υγείας.

Ο Μασκ, σύμβουλος του Τραμπ που κατέχει την Tesla, τη SpaceX και την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση της κυβέρνησης ως επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Λέει ότι εξοικονομεί δισεκατομμύρια δολάρια στους φορολογούμενους. Μιλώντας στη διαμαρτυρία στην Ουάσιγκτον, ο Πολ Οζαντίμπι, δικηγόρος του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ και συνδικαλιστής, επέκρινε τον Τραμπ, τον Μασκ και άλλους αξιωματούχους στην κυβέρνηση ότι δεν εκτιμούν τη δουλειά που κάνουν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι για τη δημιουργία «μιας βάσης οικονομικής ασφάλειας και δύναμης για τους εργαζόμενους».

Protesters are chanting "F*ck you, Elon" at a Tesla Takedown protest event in Berlin, Germany.



Thank you for your solidarity, Germany!



🇩🇪 pic.twitter.com/xS4BBRnMgC — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 5, 2025

«Οι δισεκατομμυριούχοι και οι ολιγάρχες δεν εκτιμούν τίποτα άλλο εκτός από το κέρδος και τη δύναμη, και σίγουρα δεν εκτιμούν εσάς ή τη ζωή σας ή την κοινότητά σας», είπε. «Και βλέπουμε ότι δεν τους νοιάζει ποιον πρέπει να καταστρέψουν ή ποιον πρέπει να πληγώσουν για να πάρουν αυτό που θέλουν».

Στη Μασαχουσέτη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Boston Common κρατώντας πινακίδες όπως "Κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία μας", "Κάτω τα χέρια από την κοινωνική μας ασφάλιση" και "Η ένταξη της ισότητας στη διαφορετικότητα κάνει την Αμερική ισχυρή. Κάτω τα χέρια!"

Στο Οχάιο, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν υπό βροχερές συνθήκες στο Statehouse στο Κολόμπους. Ο Ρότζερ Μπρουμ, 66 ετών, συνταξιούχος από την κομητεία Ντέλαγουερ του Οχάιο, είπε στη συγκέντρωση του Κολόμπους ότι ήταν κάποτε Ρεπουμπλικανός οπαδός του Ρέιγκαν, αλλά ο Τραμπ τον απωθεί. «Διαλύει αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο Μπρουμ.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, λίγα μίλια από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ,.

BREAKING: Thousands of protestors have gathered in Boston and across the country to protest Donald Trump, Elon Musk and the MAGA Republicans. America is standing up to their BS. pic.twitter.com/wiQphsFNJG — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) April 5, 2025

Ο πρόεδρος σχεδιάζει να πάει ξανά για γκολφ την Κυριακή, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά με τις διαμαρτυρίες, ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι "η θέση του Προέδρου Τραμπ είναι σαφής: θα προστατεύει πάντα την Κοινωνική Ασφάλιση, το Medicare και το Medicaid για τους δικαιούχους. Εν τω μεταξύ, η στάση των Δημοκρατικών είναι να δίνουν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης, Medicaid και Medicare σε παράνομους αλλοδαπούς, κάτι που θα οδηγήσει αυτά τα προγράμματα σε χρεοκοπία και θα συνθλίψει τους Αμερικανούς ηλικιωμένους".

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025

