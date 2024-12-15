Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με τους αντάρτες στη Συρία

Οι ΗΠΑ έχουν έρθει σε «άμεση επαφή» με τους αντάρτες της HTS που ελέγχουν τώρα τη Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Όπως μεταδίδει το BBC, είναι η πρώτη αναφορά άμεσης αμερικανικής επαφής με την οργάνωση Hayat Tahrir al-Sham, την οποία οι ΗΠΑ ακόμη χαρακτηρίζουν τρομοκρατική.

Ο Μπλίνκεν μίλησε στην Ιορδανία μετά από συνομιλίες με εκπροσώπους από πολλές αραβικές χώρες, την Τουρκία και την Ευρώπη για το μέλλον της Συρίας.

Οι αξιωματούχοι συμφώνησαν να υποστηρίξουν μια ειρηνική μεταβατική διαδικασία στη χώρα, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας να λέει ότι οι περιφερειακές δυνάμεις δεν ήθελαν να τη δουν να «πέφτει στο χάος».

Ένα κοινό ανακοινωθέν ζητούσε μια συριακή κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και δεν θα προσφέρει βάση για «τρομοκρατικές ομάδες».

Η συζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός Συρίας μετά τα ταραχώδη γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων αποτελεί ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία νέας διακυβέρνησης που εκπροσωπεί όλους τους Σύρους.

Στη συνάντηση στην Ιορδανία, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ Φουάντ Χουσεΐν εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον της Συρίας.

Δήλωσε ότι οι περιφερειακοί «παίκτες» δεν ήθελαν να δουν μια άλλη Λιβύη - αναφερόμενος στο χάος που ακολούθησε μετά την απομάκρυνση του συνταγματάρχη Καντάφι από την εξουσία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι οι υπάρχοντες θεσμοί της Συρίας πρέπει να διατηρηθούν και να μεταρρυθμιστούν.

«Ποτέ μην επιτρέψετε στην τρομοκρατία να εκμεταλλευτεί τη μεταβατική περίοδο. Και πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος«, δήλωσε ο Φιντάν σύμφωνα με το Reuters.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει δεκάδες ακόμη αεροπορικές επιδρομές κατά της Συρίας, σύμφωνα με παρατηρητή πολέμου, παρά την περιφερειακή καταδίκη.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι αναλαμβάνει δράση για να «καταστρέψει τις στρατηγικές δυνατότητες» που το απειλούν.

Η πιο ισχυρή ομάδα ανταρτών, η HTS, έχει δείξει ότι επιδιώκει μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς. Αλλά το βίαιο τζιχαντιστικό παρελθόν της ομάδας έχει αφήσει κάποιους να αμφιβάλλουν για το αν θα ανταποκριθεί σε τέτοιες υποσχέσεις.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ήταν σε άμεση επαφή με την HTS - ιδιαίτερα για την τύχη του αγνοούμενου για καιρό, Αμερικανού δημοσιογράφου, Austin Tice.

«Είμαστε σε επαφή με την HTS και με άλλα μέρη», είπε ο Blinken σε δημοσιογράφους στην Ιορδανία.

Από τις συνομιλίες στην Ιορδανία έλειπε οποιοσδήποτε εκπρόσωπος από τη Συρία. Οι υπουργοί Εξωτερικών από οκτώ αραβικές χώρες που παρευρέθηκαν στη συνάντηση δήλωσαν ότι ήθελαν να διασφαλίσουν ότι η Συρία είναι ενοποιημένη και όχι διχασμένη.

Επίσης, απουσίαζαν οι δύο χώρες που έδωσαν οικονομική στήριξη στον Άσαντ που του επέτρεψε να επιβιώσει στην εξουσία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα - το Ιράν και η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

