Είναι η Ταϊβάν πιο ασφαλής ή πιο ευάλωτη υπό την προεδρία Τραμπ;

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρήθηκε ευρέως φίλος της Ταϊβάν, έχοντας ενισχύσει την υποστήριξη προς το νησί μέσω πωλήσεων όπλων και αναβαθμισμένων διπλωματικών επισκέψεων, όπως σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του.

Αλλά αυτή η θετική στάση δεν υπήρχε πουθενά στην προεκλογική εκστρατεία, με τον Τραμπ να ισχυρίζεται επανειλημμένα ότι η αυτοδιοικούμενη δημοκρατία θα πρέπει να πληρώνει στις ΗΠΑ περισσότερα για «προστασία» και ότι έχει «κλέψει» τις επιχειρήσεις ημιαγωγών της Αμερικής.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ταϊβάν προετοιμάζεται για μια πολύ πιο ασταθή σχέση με την Ουάσινγκτον, τον σημαντικότερο εγγυητή της ασφάλειάς της, τώρα που ο Τραμπ πέτυχε μια ιστορική πολιτική επιστροφή.

«Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανήσυχοι», δήλωσε στο CNN ο καθηγητής Chen Ming-chi, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν. «Λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του Τραμπ, δεν ξέρουμε αν η Ταϊβάν θα είναι ασφαλέστερη ή πιο ευάλωτη υπό τη δεύτερη θητεία του».

Αυτό που είναι βέβαιο, λένε οι αναλυτές, είναι ότι η Ταϊβάν θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα για την άμυνά της και να εντείνει τη δέσμευση με την κυβέρνηση Τραμπ για να ενισχύσει την αμερικανική υποστήριξη.

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θεωρεί την Ταϊβάν ως μέρος της επικράτειάς του, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν την έχει ελέγξει, και έχει ορκιστεί να καταλάβει το νησί με τη βία, αν χρειαστεί. Βάσει του νόμου για τις σχέσεις με την Ταϊβάν, η Ουάσινγκτον υποχρεούται νομικά να παρέχει στο νησί τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και προμηθεύει την Ταϊπέι με αμυντικά όπλα.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στις διμερείς σχέσεις, επικαλούμενη τη μακρόχρονη διακομματική υποστήριξη προς το νησί. Τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας της Ταϊβάν δήλωσαν στο CNN ότι υπάρχουν σαφείς δίαυλοι επικοινωνίας μέσω των οποίων οι δύο πλευρές συζητούν ουσιαστικά ζητήματα και ότι οι στρατιωτικοί δίαυλοι επικοινωνίας ειδικότερα έχουν «ανθίσει».

Σε δήλωση που εξέδωσε μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Ταϊβάν Lai Ching-te τόνισε τη σημασία της φιλίας της Ταϊβάν με τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι η Ταϊπέι είναι πρόθυμη να είναι «ο πιο αξιόπιστος εταίρος».

Οι ειδικοί λένε ότι η Ταϊβάν θα παρακολουθεί στενά τους διορισμούς του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, την απάντησή του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις απαιτήσεις του από τους συμμάχους για ενδείξεις σχετικά με το μέλλον της σχέσης με τη χώρα.

Το διακύβευμα αυτής της σχέσης είναι υψηλότερο από ποτέ, καθώς το Πεκίνο εντείνει τον στρατιωτικό εκφοβισμό της Ταϊβάν, στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία κοντά στο νησί σχεδόν σε καθημερινή βάση και πραγματοποιώντας ασκήσεις μεγάλης κλίμακας για να τιμωρήσει αυτό που αποκαλεί «αυτονομιστικές πράξεις».

Αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι η Κίνα έθεσε σε εφαρμογή τη μεγαλύτερη περιφερειακή ναυτική της ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες, καθώς προετοιμάζεται για τις αναμενόμενες στρατιωτικές ασκήσεις μετά την πρόκληση της οργής του Πεκίνου από τον Lai, ο οποίος έκανε ανεπίσημες επισκέψεις στη Χαβάη και στο αμερικανικό έδαφος Γκουάμ.

Το Πεκίνο δεν έχει ανακοινώσει στρατιωτικές ασκήσεις ούτε έχει αναγνωρίσει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη που επικαλείται η Ταϊπέι. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι περιφερειακές ναυτικές αναπτύξεις της Κίνας είναι αυξημένες αλλά συνάδουν με άλλες μεγάλες ασκήσεις στο παρελθόν.

Υπό πίεση

Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο Τραμπ είναι λιγότερο φανατικός υποστηρικτής της Ταϊβάν από τον Τζο Μπάιντεν. Ο απερχόμενος πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να επέμβουν στρατιωτικά σε περίπτωση που οι Κινέζοι επιτεθούν στο νησί, προτού ο Λευκός Οίκος ανακαλέσει τις δηλώσεις του.

Οι ΗΠΑ διέπονται εδώ και καιρό από μια πολιτική «στρατηγικής ασάφειας» σχετικά με το πώς ακριβώς θα αντιδρούσαν σε μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ, όμως, έχει μεταφέρει αυτή την ασάφεια σε άλλο επίπεδο.

Ερωτηθείς από τη Wall Street Journal αν θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική βία εναντίον ενός αποκλεισμού της Ταϊβάν από την Κίνα, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο επειδή ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον σέβεται και ξέρει ότι είναι «τρελός». Αντ' αυτού, είπε ότι θα επέβαλε δασμούς 150% έως 200% στο Πεκίνο.

Σε ένα επεισόδιο τον Οκτώβριο του podcast «The Joe Rogan Experience», ο Τραμπ επιτέθηκε στον μακροχρόνιο φίλο της Αμερικής, λέγοντας ότι η Ταϊβάν «δεν μας πληρώνει χρήματα για την προστασία, καταλαβαίνετε;».

Η συνθήκη αμοιβαίας άμυνας της Ταϊβάν με την Ουάσινγκτον έληξε το 1979 μαζί με τις επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Σε αντίθεση με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, δεν πληρώνει για να εδρεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφός της. Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος έμπορος όπλων του νησιού.

Ο Ivan Kanapathy, πρώην αναπληρωτής ανώτερος διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου για την Ασία, ο οποίος υπηρέτησε στις κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν, δήλωσε στο CNN ότι οι δηλώσεις του Τραμπ αποτελούν ένδειξη ότι η Ταϊπέι θα πρέπει να «αυξήσει δραματικά τις δαπάνες για τα αμερικανικά όπλα και την εκπαίδευση, όπως ακριβώς έκανε κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ».

«Τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και της Ταϊβάν επικαλύπτονται σημαντικά», δήλωσε ο Kanapathy. «Αλλά οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θέλουν να βοηθήσουν την Ταϊβάν περισσότερο από ό,τι η Ταϊβάν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό της. Αυτή είναι η γραμμή».

Η Ταϊβάν προμηθεύεται εδώ και καιρό όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό από τις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων που έχει παραγγείλει η Ταϊβάν και εξακολουθεί να περιμένει την παράδοσή του. Αυξάνει επίσης τον αμυντικό της προϋπολογισμό με την πάροδο των ετών.

Φέτος, η κυβέρνηση της Ταϊβάν πρότεινε έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό ρεκόρ που αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ του νησιού, πολύ λιγότερο από τον στόχο του 10% που δήλωσε ο Τραμπ ότι η Ταϊβάν πρέπει να δεσμευτεί.

Μια σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι πολιτικά δύσκολη για τον πρόεδρο της Ταϊβάν, καθώς το κόμμα του δεν διαθέτει πλειοψηφία στο νομοθετικό σώμα. Και το 10% θα καθιστούσε την Ταϊβάν μεταξύ των χωρών πυο δαπανούν τα περισσότερα στον κόσμο, τρεις φορές περισσότερο από ό,τι δαπανούν οι ΗΠΑ για τον στρατό τους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Γίγαντας ημιαγωγών

Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα κατηγορήσει την Ταϊβάν ότι «κλέβει» τις επιχειρήσεις ημιαγωγών της Αμερικής και έχει προτείνει την επιβολή δασμών στις κρίσιμες εξαγωγές τσιπ της Ταϊβάν, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία μιας σειράς σύγχρονων τεχνολογιών, από smartphones έως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ οι ειδικοί έχουν απορρίψει τις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι η Ταϊβάν έχει αναπτύξει τη δική της βιομηχανία ημιαγωγών οργανικά μέσω σκληρής δουλειάς και επενδύσεων, οι δηλώσεις έχουν προκαλέσει νευρικότητα ότι η Ταϊβάν θα πρέπει να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της κρίσιμης αλυσίδας εφοδιασμού τσιπ στις ΗΠΑ με ταχύτερο ρυθμό.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική ασφάλεια του νησιού και να διαλύσει την ίδια την «ασπίδα» που κάποιοι λένε ότι συμβάλλει στην προστασία της Ταϊβάν από την απειλή εισβολής του Πεκίνου.

Η Kristy Hsu, διευθύντρια του Κέντρου Μελετών της Ταϊβάν ASEAN στο Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Chung-hua, δήλωσε στο CNN ότι ενώ οι δασμοί στις εξαγωγές τσιπ της Ταϊβάν δεν θα είχαν τεράστιο αντίκτυπο πιθανές αλλαγές πολιτικής θα μπορούσαν να πλήξουν σημαντικά τη βιομηχανία.

«Εάν ο Τραμπ πρόκειται να κάνει κάτι εναντίον της αλυσίδας εφοδιασμού τσιπ, συμπεριλαμβανομένων πιο αυστηρών ελέγχων των εξαγωγών, αυτό μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην Ταϊβάν», δήλωσε, αναφερόμενη στους περιορισμούς σχετικά με το σε ποιες χώρες ή εταιρείες μπορούν να πωλούν οι προμηθευτές τσιπ της Ταϊβάν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν διατάξει την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ή TSMC, να σταματήσει τις αποστολές προηγμένων τσιπ σε Κινέζους πελάτες. Η TSMC κατασκευάζει το 90% των πιο προηγμένων τσιπ στον κόσμο.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακάλυψη τσιπ που κατασκευάστηκαν από την TSMC και που φέρεται να βρέθηκαν σε συσκευές που κατασκευάστηκαν από την Huawei, έναν κινεζικό γίγαντα τηλεπικοινωνιών στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2019. Η TSMC ανέφερε ότι δεν έχει προμηθεύσει τσιπ στη Huawei από τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά συνεχίζει να προμηθεύει άλλους Κινέζους πελάτες, προκαλώντας ανησυχίες ότι η Huawei μπορεί να εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα τσιπ μέσω άλλων κινεζικών εταιρειών.

Σε ανακοίνωσή της, η TSMC ανέφερε ότι δεν σχολιάζει «φήμες της αγοράς», προσθέτοντας ότι «δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εξαγωγών».

Οι αναλυτές λένε ότι η αύξηση των προσπαθειών προσέγγισης και εκπαίδευσης θα είναι το κλειδί για τις επιχειρήσεις τσιπ της Ταϊβάν για τον μετριασμό των κινδύνων καθώς ο Τραμπ ξεκινά τη δεύτερη θητεία του.

«Για τη βιομηχανία ημιαγωγών της Ταϊβάν, έχουν πολύ δουλειά να κάνουν», δήλωσε στο CNN ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου που υπηρέτησε υπό την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. «Πρέπει πραγματικά να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να πουν ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο να εξηγήσουμε στους Αμερικανούς γιατί είμαστε αξιόπιστος εταίρος, γιατί η τεχνολογία μας είναι ανώτερη από την Κίνα και γιατί μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς».

Πηγή: skai.gr

