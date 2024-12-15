Λογαριασμός
Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 15 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 15 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τα 13 από τα drones καταρρίφθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα και από ένα στις ρωσικές μεθοριακές περιφέρειες του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία
