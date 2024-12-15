Νότια Κορέα: Μετά την καθαίρεση του προέδρου, ποιο το πολιτικό μέλλον της χώρας;

Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας καθαίρεσε χθες τον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, που πλήρωσε το τίμημα της απόπειράς του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο πριν από 11 ημέρες.

Ακολουθεί μια ματιά σε όσα έπονται για χώρα εν μέσω πολιτικού χάους.

Ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου ανέλαβε υπηρεσιακός πρόεδρος. Θα κυβερνήσει οκτώ μήνες το μέγιστο, με το Συνταγματικό Δικαστήριο να έχει προθεσμία 180 ημέρες για να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει ή όχι την καθαίρεση του προέδρου. Σε περίπτωση που επικυρωθεί αυτή θα πρέπει να οργανωθούν νέες εκλογές σε δύο μήνες.

Κατά την πρώτη του δήλωση με τη νέα του ιδιότητα, ο 75χρονος Χαν υποσχέθηκε ότι θα κάνει τη μέγιστη προσπάθεια για να «διασφαλιστεί η σταθερή διακυβέρνηση» της χώρας.

Η πρόταση καθαίρεσης του Γιουν Σοκ-γελ υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο με 204 ψήφους υπέρ και 85 κατά. Την τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο, το Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του 92 ημέρες μετά την ψηφοφορία των βουλευτών, επικυρώνοντας το 2017 την καθαίρεση της πρώην προέδρου Παρκ Γκιουν-χιε, που αποπέμφθηκε κατηγορούμενη για διαφθορά.

Εάν το Δικαστήριο πράξει το ίδιο για τον Γιουν, θα πρέπει να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές εντός 60 ημερών. Ο νικητής θα αναλάβει τα καθήκοντά του την επόμενη ημέρα, χωρίς τη συνηθισμένη μεταβατική περίοδο.

Το Δικαστήριο κανονικά αποτελείται από εννέα δικαστές, αλλά τρεις συνταξιοδοτήθηκαν τον Οκτώβριο και δεν έχουν αντικατασταθεί. Καθώς απαιτούνται έξι ψήφοι για να επικυρωθεί η καθαίρεση, απαιτείται ομόφωνη απόφαση για την αποπομπή του Γιουν.

Σύμφωνα με ειδικούς πάντως, αυτό είναι «πολύ πιθανό», δεδομένου ότι ο Γιουν διέπραξε σαφείς παραβιάσεις του Συντάγματος με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Είναι πασιφανές ότι ο Γιουν «προσπάθησε να παραλύσει τις λειτουργίες του Κράτους….ακόμα και οι πιο συντηρητικοί πανεπιστημιακοί αναγνώρισαν ότι αυτό προκάλεσε κρίση στη συνταγματική τάξη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κιμ Χιουν-γιουνγκ, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κορέας.

Σύμφωνα με αναλυτές, η περίπτωση αυτή είναι αρκετά πιθανή.

«Αυτοί που τάσσονται υπέρ της αποχώρησης του Γιουν πιθανόν θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Γκουανγκχουαμούν, κοντά στο Συνταγματικό Δικαστήριο», για να ασκήσουν πίεση, δήλωσε ο Μπα Κανγκ-χουν, του ινστιτούτου Valid.

Διαδηλωτές και από τα δύο στρατόπεδα δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα κατεβαίνουν στους δρόμους έως την απόφαση του Δικαστηρίου.

«Σίγουρα θα διαδηλώσω μπροστά στο Δικαστήριο για να απαιτήσω να απορρίψει την καθαίρεση», δήλωσε η Τσο Χι-σουν, που συμμετείχε χθες σε συγκέντρωση υπέρ του Γιουν μπροστά στο Κοινοβούλιο.

Η Κιμ Τσο-ρονγκ, που τάσσεται υπέρ της αποπομπής, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις «τις επόμενες εβδομάδες για να ακουστεί η φωνή (της) στους δικαστές».

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ θεωρείται το μεγάλο φαβορί από τους ειδικούς.

«Ο Λι φάνηκε να ασκεί ισχυρό ηγετικό ρόλο κατά τις ημέρες των ταραχών μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου και διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί για την ψήφιση της πρότασης καθαίρεσης», δήλωσε ο δικηγόρος και πολιτικός σχολιαστής Γου Γιουνγκ-χουν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, πάνω από το 52% των ψηφοφόρων θεωρούν τον Λι Τζε-μιουνγκ τον καλύτερο υποψήφιο, με τους υπόλοιπους να βρίσκονται πολύ χαμηλότερα, κάτω από το 10%.

Στις τάξεις του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας (PPP) του Γιουν, ο επικεφαλής του Χαν Ντονγκ-χουν και ο δήμαρχος της Σεούλ Ο Σε-ουν φαίνεται να ξεχωρίσουν.

Προερχόμενος από την εργατική τάξη, έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο για να βοηθήσει την οικογένειά του, ο Λι σημείωσε αλματώδη κοινωνική άνοδο κι έγινε αστέρας της πολιτικής. Τον περασμένο Ιανουάριο, κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον λαιμό σε δρόμο του Μπουσάν της Νότιας Κορέας, από άνδρα ο οποίος τον πλησίασε μέσα στο πλήθος προσποιούμενος πως ανήκε στους οπαδούς του.

Στις προεδρικές εκλογές του 2022, έχασε από τον Γιουν Σοκ-γελ με τη μικρότερη διαφορά στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Ωστόσο, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών σκανδάλων. Τον Νοέμβριο, δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας, απόφαση με αναστολή. Εάν καταδικαζόταν να εκτίσει ποινή φυλάκισης, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λι «παραμένει μακράν μπροστά» από τους πιθανούς αντιπάλους του, δήλωσε ο Γου Γιουνγκ-χουν, θυμίζοντας ότι οι διώξεις σε βάρος του θα παύσουν εάν κερδίσει τις εκλογές, λόγω προεδρικής ασυλίας.

