Ισχυρή επιτροπή αρμόδια για τα δημοσιονομικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τρίτη τροπολογία που έχει σκοπό να επιβληθεί στο Kennedy Center («κέντρο Κένεντι»), πολιτιστικό θεσμό με κύρος στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, να μετονομάσει το μέγαρο όπερας που του ανήκει σε «Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ».

Η τροπολογία ενσωματώθηκε σε κείμενο για τη χρηματοδότηση το έτος 2026 του υπουργείου Εσωτερικών, στις αρμοδιότητες του οποίου είναι μεταξύ άλλων πολιτιστικά ζητήματα στις ΗΠΑ. Προβλέπει την περικοπή ομοσπονδιακών χρηματοδοτήσεων στο κέντρο Κένεντι αν η διοίκησή του δεν αλλάξει το όνομα αυτού που είναι γνωστό σήμερα απλά ως Opera House.

Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Σίμσον, εισηγητής της τροπολογίας, υπεραμύνθηκε χθες Τρίτη της πρωτοβουλίας για να τιμηθεί η πρώτη κυρία, μίλησε για «εξαίρετο τρόπο να αναγνωριστεί η υποστήριξή της και η στράτευσή της στην προώθηση των τεχνών».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το κέντρο Κένεντι υπό άμεσο προσωπικό έλεγχό του. Αφού ανασχημάτισε στα μέσα Φεβρουαρίου το διοικητικό συμβούλιό του, αποπέμποντας ιστορικά μέλη του, ονόμασε τον εαυτό του επικεφαλής του κυριότερου πολιτιστικού θεσμού της Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο εκστρατείας του για να αφανίσει την υποτιθέμενη «κουλτούρα woke» στο πεδίο.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που έχει ριχτεί σε υπερσυντηρητική σταυροφορία εναντίον της κατ’ αυτόν «αντιαμερικανικής προπαγάνδας» στην τέχνη, στην έρευνα, στην ιστοριογραφία κ.ο.κ., ανέλαβε επίσης προσωπικά τον έλεγχο περίβλεπτων μουσείων της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η τροπολογία που εισηγήθηκε ο Μάικ Σίμσον δεν είναι παρά το πιο πρόσφατο παράδειγμα ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο που μοιάζουν να συμμετέχουν σε άτυπο διαγωνισμό κολακείας του προέδρου Τραμπ.

Βουλεύτρια που εκπροσωπεί τη Βόρεια Καρολίνα κατέθεσε τον Ιανουάριο πρόταση νόμου που προβλέπει να μετονομαστεί το κυριότερο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την Ουάσιγκτον σε «διεθνές αεροδρόμιο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Βουλεύτρια που εκπροσωπεί τη Φλόριντα κατέθεσε άλλη πρόταση νόμου, που διατάσσει το υπουργείο Εσωτερικών να «φροντίσει το πρόσωπο του προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ να σκαλιστεί στο όρος Ράσμορ». Στο μνημείο αυτό, στη Νότια Ντακότα, είναι σκαλισμένα σε πλαγιά του βουνού γλυπτά που εικονίζουν τα πρόσωπα των πρώην προέδρων Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Θίοντορ Ρούζβελτ.

Βουλευτής που εκπροσωπεί το Τέξας πρότεινε από την πλευρά του να αντικατασταθεί στο χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων η μορφή του Βενιαμίν Φραγκλίνου, εκ των ιδρυτών και πατέρων του αμερικανικού έθνους, με αυτή του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.