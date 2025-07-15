Η Μελάνια Τραμπ αποθεώθηκε στα ουκρανικά social media ως «μυστική πράκτορας» του Κιέβου, μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Πρώτη Κυρία της Αμερικής έπαιξε ρόλο στην αλλαγή στάσης του απέναντι στη Ρωσία.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ είπε ότι η σύζυγός του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να του επισημάνει την υποκρισία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι συνομιλίες μου με αυτόν [τον Πούτιν] είναι πάντα πολύ ευχάριστες. Λέω, δεν ήταν μια πολύ ωραία συνομιλία; Και μετά, το ίδιο βράδυ, πέφτουν οι πύραυλοι», είπε ο Τραμπ.

«Πάω σπίτι και λέω στην Πρώτη Κυρία: Μίλησα με τον Βλαντίμιρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση. Κι εκείνη μου λέει: Αλήθεια; Μόλις χτυπήθηκε άλλη μία πόλη».

Η Μελάνια Τραμπ, που γεννήθηκε στη Σλοβενία και μεγάλωσε στην πρώην Γιουγκοσλαβία, έχει στο παρελθόν φανεί πιο υποστηρικτική προς την Ουκρανία από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος φέτος τον Φεβρουάριο αποκάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα». Λίγο μετά την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή του 2022, η ίδια είχε απευθύνει έκκληση στους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να στηρίξουν τον Ερυθρό Σταυρό, λέγοντας πως ήταν «σπαρακτικό και φρικτό να βλέπει κανείς αθώους ανθρώπους να υποφέρουν».

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, ένας χρήστης των social media ανάρτησε φωτογραφία της με το σχόλιο «Πράκτορας Μελάνια Τραμπένκο», με σακάκι που φέρει το ουκρανικό σύμβολο, την τρίαινα. Το πρόσωπό της είναι μισοσκιασμένο από το μεγάλο καπέλο, που φορούσε στην ορκωμοσία Τραμπ, δίνοντας την εντύπωση ότι δρα μυστικά εντός του Λευκού Οίκου προς όφελος του Κιέβου.

Το περιοδικό Business in Ukraine σημείωσε ότι «υπάρχει πολλή αγάπη απόψε στα social media για τη Μελάνια Τραμπ», μετά την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν αντιαεροπορικά συστήματα Patriot στην Ουκρανία.

Αναπαρήγαγε μάλιστα ένα παλαιό meme που απεικονίζει τρία πλάσματα να φορούν στρατιωτικό κράνος και καπέλα – μια εικόνα που χρησιμοποιείται για να δείξει δυτικούς πολιτικούς ή διασημότητες φιλικές προς την Ουκρανία. Σε αυτό, τα πλάσματα «στεφανώνουν» τη Μελάνια με καπέλο διακοσμημένο με την ουκρανική σημαία.

Ένα άλλο meme δείχνει την Πρώτη Κυρία να στέκεται πίσω από τον σύζυγό της στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που εκείνος υπογράφει ένα προεδρικό διάταγμα.

Η λεζάντα γράφει: «Αδελφές Μελάνια της Μπένε Τζέζεριτ» – αναφορά στην ισχυρή, μυστική και πολιτικά επιδραστική αδελφότητα από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας Dune του Φρανκ Χέρμπερτ.

