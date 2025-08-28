Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, συζήτησε το σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέχρι το τέλος του έτους σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, σημειώνει η Jerusalem Post.

«Είμαι εδώ για να δημιουργήσω τάξη, να δείξω στον λαό του Ισραήλ ότι πρέπει να νικήσουμε και ότι μπορούμε να νικήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα», είπε.

Τα βήματα

Ο υπουργός περιέγραψε τα βήματα που απαιτούνται για να απομονωθεί η Χαμάς και να καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες των υπόλοιπων τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Με τέσσερις λέξεις, απομονώνουμε τη Χαμάς από τα όπλα, τα χρήματα, τον λαό και τη γη της. Έτσι θα νικήσουμε», επεσήμανε.

Δήλωσε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να περιορίσει την ακτίνα δράσης της Χαμάς και να καταλάβει εδάφη.

Παράδοση ή μάχη

«Θα τους δώσουμε τελεσίγραφο: παράδοση με τους δικούς μας όρους ή μάχη», τόνισε.

Η παράδοση, σύμφωνα με τα λόγια του Σμότριτς, θα συνεπαγόταν την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παράδοση των όπλων της Χαμάς, την εξορία των ηγετών της και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

«Το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας, για πάντα. Θα προσαρτήσουμε μια ζώνη ασφαλείας και θα ανοίξουμε τις πύλες της Γάζας για εθελοντική μετανάστευση», σημείωσε.

«Το οφείλουμε αυτό στους πεσόντες και τις οικογένειές τους, στους ομήρους και τις οικογένειές τους, στους ηρωικούς εφέδρους, στους κατοίκους του νότου, για την ασφάλεια του Ισραήλ, για το μέλλον των παιδιών μας, για τη δικαιοσύνη, για τους Εβραίους όλου του κόσμου και για την ασφάλεια ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Μια αποφασιστική νίκη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

