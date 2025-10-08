Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία σε προσπάθειά της να αναδείξει το δράμα των Παλαιστινίων φυλακισμένων, ανήρτησε φωτογραφία με Ισραηλινό όμηρο της Χαμάς.
Σε ποστ που έκανε η ακτιβίστρια στα social media συμπεριέλαβε εικόνα του Εβιάταρ Νταβίντ, από προπαγανδιστικό βίντεο που είχε δημοσιεύσει η Χαμάς που έδειχνε τον 24χρονο, αποστεωμένο, να σκάβει τον τάφο του σε τούνελ κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας.
«Το μαρτύριο των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν είναι θέμα άποψης - είναι μια απόδειξη της σκληρότητας και της απάνθρωπης μεταχείρισης. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα», ανέφερε στην ανάρτησή της η Τούνμπεργκ.
Η αδελφή του Ισραηλινού ομήρου, Γίλα, ξέσπασε κατά της 22χρονης Σουηδής και των αντι-ισραηλινών ακτιβιστών για το λάθος που έκαναν.
«Πρέπει να κάνεις έρευνα πριν δημοσιεύσεις πράγματα για τα οποία δεν έχεις γνώση. Στην 6η διαφάνεια έβαλες μια φωτογραφία ενός Ισραηλινού ομήρου που η Χαμάς άφησε να πεθάνει από την πείνα. Αυτός είναι ο Εβιάταρ Νταβίντ», της απάντησε. «Κάθε λεπτό που περνά και δεν διαγράφει την ανάρτηση, γίνεσαι όλο και πιο γελοία», σημείωσε.
Η φωτογραφία στη συνέχεια αφαιρέθηκε αθόρυβα από την ανάρτηση, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το σημαντικό αυτό λάθος, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο στο διαδίκτυο και επισημάνθηκε και από άλλους χρήστες.
