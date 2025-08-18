ΗΠΑ: Το Ισραήλ πρέπει να «συμμορφωθεί» με το σχέδιο του Λιβάνου για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τόμας Μπάρακ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με ένα σχέδιο βάσει του οποίου η λιβανική μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί μέχρι το τέλος του έτους, με αντάλλαγμα τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το σχέδιο καθορίζει έναν σταδιακό οδικό χάρτη για τις ένοπλες ομάδες να παραδίδουν τα οπλοστάσιά τους, ενώ ο ισραηλινός στρατός τερματίζει τις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις και αποσύρει στρατεύματα από το νότιο Λίβανο.

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε τους στόχους του σχεδίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρά την άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, και ο Μπάρακ δήλωσε ότι τώρα είναι η σειρά του Ισραήλ να συνεργαστεί.

«Υπάρχει πάντα μια σταδιακή προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι η λιβανική κυβέρνηση έχει κάνει το καθήκον της. Έχουν κάνει το πρώτο βήμα. Τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι το Ισραήλ να συμμορφωθεί με ισότιμη χειραψία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαράκ σε δημοσιογράφους στον Λίβανο μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν.

Ο Μπαράκ χαρακτήρισε το υπουργικό διάταγμα ως «λιβανική απόφαση που απαιτεί τη συνεργασία του Ισραήλ» και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «βρίσκονται τώρα στη διαδικασία συζήτησης με το Ισραήλ για τη θέση τους», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.