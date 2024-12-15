Μεντβέντεφ: Δεν αποκλείονται περαιτέρω προσαρτήσεις στη Ρωσία ουκρανικών εδαφών

Ο άλλοτε πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποφασιστεί προσεχώς η προσάρτηση κι άλλων εδαφών της Ουκρανίας, όπου ο πόλεμος που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022 συνεχίζει να μαίνεται.

Μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία προχθές Παρασκευή, ο κ. Μεντβέντεφ χαρακτήρισε ανάγκη να αναπτυχθούν οι τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που έχουν προσαρτηθεί ήδη —Ντανιέτσκ. Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα—, παρότι δεν ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η προσάρτηση των τεσσάρων περιφερειών δεν αναγνωρίζεται ούτε από το Κίεβο ούτε από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

«Η εμπειρία αυτή», κατά τον πρώην πρόεδρο, «ίσως βοηθήσει αν νέες, κοντινές περιοχές γίνουν μέρος της χώρας μας», κάτι που είναι πιθανό, κατ’ αυτόν.

Ο κ. Μεντβέντεφ διατηρεί επιρροή στη Ρωσία. Παραμένει πρόεδρος του κόμματος της Ενωμένης Ρωσίας και δεύτερος τη τάξει στο ρωσικό συμβούλιο εθνικής ασφαλείας. Αν και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του καλλιεργούσε προφίλ φιλοδυτικού μεταρρυθμιστή, τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφωθεί, χρησιμοποιεί ολοένα πιο σκληρή ρητορική και θεωρείται πλέον γεράκι του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

