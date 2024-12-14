Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα που πολεμούν για τη Ρωσία φέρεται να έχουν προβεί σε επιθετικές ενέργειες στην πλευρά που έχει καταλάβει ο ουκρανικός στρατός της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

"Υπάρχουν αρχικές πληροφορίες ότι οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν στρατιώτες της Βόρειας Κορέας σε επιθέσεις - σε σημαντική ποσότητα", δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία.

"Οι Ρώσοι τους εντάσσουν σε συνδυασμένες μονάδες και τους χρησιμοποιούν στις επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Κουρσκ. Επί του παρόντος, μόνο σε αυτό το μέρος. Αλλά έχουμε πληροφορίες που αναφέρουν ότι αυτοί θα μπορούσαν να εμπλακούν και σε άλλα μέρη του μετώπου", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τα βορειοκορεατικά στρατεύματα "υφίστανται ήδη σημαντικές απώλειες". Κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι έχει πάει τον πόλεμο σε "άλλο στάδιο".

"Αν αυτό δεν είναι κλιμάκωση, τότε ποια είναι η κλιμάκωση για την οποία μιλούν πολλοί;", συνέχισε, αναφερόμενος στις φωνές που διστάζουν να υποστηρίξουν το Κίεβο καθώς λένε ότι φοβούνται μια κλιμάκωση με τη Μόσχα.

Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 50.000 στρατιώτες, εκ των οποίων αρκετές χιλιάδες Βορειοκοτεάτες στρατιώτες, για να ανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών της περιφέρειας Κουρσκ που έχει καταλάβει ο ουκρανικός στρατός μετά μια αιφνιδιαστική επίθεση στις αρχές Αυγούστου.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν εκτίμησε ότι περίπου 10.000 μέλη του βορειοκορεατικού στρατού βρίσκονταν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. "Το περιμένω να τους δω να πολεμούν στο πεδίο της μάχης σύντομα", είχε δηλώσει τότε.

Ο Λόιντ Όστιν είχε πει επίσης ότι "δεν είχε δει σημαντικές πληροφορίες" για Βορειοκορεάτες στρατιώτες που "μετέχουν ενεργά στη μάχη".

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι τον είχε διαβεβαιώσει ότι "ορισμένοι" Βορειοκορεάτες στρατιώτες είχαν ήδη εμπλακεί στις εχθροπραξίες και υπέστησαν απώλειες στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Αξιωματούχοι της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης και ένας οργανισμός έρευνας δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι η Μόσχα παρείχε καύσιμα, αντιαεροπορικούς πυραύλους και οικονομική βοήθεια στην Πιονγκγιάνγκ με αντάλλαγμα αυτά τα στρατεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

