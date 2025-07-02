Μπέρμπελ Μπας, το ανερχόμενο αστέρι του SPD

Η Μπέρμπελ Μπας, παιδί εργατικής οικογένειας, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων για το SPD, αναλαμβάνοντας συμπρόεδρος του κόμματος σε μία κρίσιμη συγκυρία. Με διαδρομή που ξεκινά από τις γειτονιές του Ντούισμπουργκ, η Μπας κατάφερε να ξεχωρίσει, οικοδομώντας ένα προφίλ που συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα στην πολιτική σκηνή. Παρά τις ρίζες της σε μια πολύτεκνη οικογένεια και τις πρώτες της αγάπες - το ποδόσφαιρο και τις μοτοσυκλέτες *Harley Davidson* - επέλεξε να αφιερωθεί πλήρως στην πολιτική, χωρίς να ακολουθήσει τη διαδρομή των «πολιτικών τζακιών».

Δυναμική παρουσία στο γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα

Η εκλογή της ως συμπροεδρεύουσα του SPD δεν ήρθε τυχαία. Σε μια περίοδο που το κόμμα αναζητεί νέο ηγέτη, ιδιαίτερα στην αριστερή του πτέρυγα, η Μπας εμφανίζεται ως η νέα ελπίδα – το *ανερχόμενο αστέρι* της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, μετά από απογοητεύσεις στο πρόσωπο του Μάρτιν Σουλτς και της Σάσκια Έσκεν. Σε ηλικία 56 ετών, προτάσσει τον κοινωνικό της λόγο σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της σοσιαλδημοκρατικής βάσης.

Ξεκίνησε από χαμηλά, εργαζόμενη παράλληλα με τις σπουδές της στο νυχτερινό τμήμα οικονομικής σχολής και διακρίθηκε ως δημοτική σύμβουλος στο Ντούισμπουργκ. Από το 2009 εξελέγη για πρώτη φορά στην Ομοσπονδιακή Βουλή, διαγράφοντας σταδιακά μια αξιοσημείωτη πορεία, που κορυφώθηκε με την προεδρία της γερμανικής Βουλής. Κατά την προηγούμενη θητεία της, επέδειξε αποφασιστικότητα και οργάνωση, συγκρινόμενη συχνά με τον προκάτοχό της, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της στην ψήφιση της σημαντικής νομοθεσίας για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών - μέτρο που δεν κατάφερε να περάσει ο Σόιμπλε.

Τολμηρές παρεμβάσεις στην πολιτική ατζέντα

Ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν δίστασε να *ταράξει τα νερά*, προτείνοντας τη συμμετοχή και των δημοσίων υπαλλήλων στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού μέσω ασφαλιστικών εισφορών, ενόψει της ανάγκης για *βιωσιμότητα του συστήματος*. Παρά τις αντιδράσεις - ακόμη και κατηγορίες για «λαϊκισμό» από τους Χριστιανοδημοκράτες - παραμένει σταθερή στη θέση αυτή, αποδεικνύοντας τη μαχητικότητά της.

Το ισχυρότερο πλεονέκτημά της είναι η βαθιά γνώση των κοινωνικών δομών, ιδιαίτερα στις εργατουπόλεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Πρόκειται για περιοχές όπου παραδοσιακά στηριζόταν το SPD, αλλά σήμερα κερδίζουν έδαφος οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Το ερώτημα που τίθεται με έμφαση είναι αν η Μπέρμπελ Μπας μπορεί να αντιστρέψει τη φθίνουσα πορεία του κόμματος, που στις τελευταίες εκλογές σημείωσε το χειρότερο αποτέλεσμα των τελευταίων 138 ετών σε εθνικό επίπεδο. Οι επόμενοι μήνες θα αποδείξουν αν το *ανερχόμενο αστέρι* του SPD μπορεί να συμπαρασύρει την παράταξη στην ανάκαμψη.

