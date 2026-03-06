Κατάρ: Απειλή παγκόσμιας ύφεσης από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός των επόμενων εβδομάδων και θα οδηγήσουν την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Saad al-Kaabi, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στους Financial Times.

«Αυτό θα οδηγήσει σε ύφεση τις οικονομίες του κόσμου», είπε. «Αν ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν για όλους. Θα υπάρξει έλλειψη ορισμένων προϊόντων και θα προκληθεί αλυσιδωτή αντίδραση σε εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους».

«Όλοι όσοι δεν έχουν διακόψει τις εξαγωγές αναμένουμε ότι θα το πράξουν τις επόμενες ημέρες, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να κηρύξουν ανωτέρα βία», δήλωσε ο Kaabi στους FT.

Ο Kaabi είπε ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τερματιζόταν αμέσως, θα χρειαζόταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει το Κατάρ σε έναν κανονικό κύκλο παραδόσεων.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται στις χώρες του Κόλπου ως αντίποινα για τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας αντιστοιχεί σε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης για το καύσιμο τόσο στην ασιατική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πηγή: skai.gr

