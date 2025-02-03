Πέντε ημέρες μετά τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους, τμήμα της ατράκτου του αεροπλάνου ανασύρθηκε σήμερα από τον ποταμό Ποτόμακ. Δύο πλωτοί γερανοί χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση, κατά την οποία ένα μεγάλο τμήμα της ατράκτου του αεροπλάνου ανασύρθηκε με ιμάντες από τα νερά του ποταμού και τοποθετήθηκε πάνω σε φορτηγίδα.

The moment the wreckage of the American Airlines plane being removed from the Potomac River. pic.twitter.com/kfXqChKCf9 — Cassy Coelho R. • ᴗ • (@Xrettiwt2) February 3, 2025

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, 55 πτώματα έχουν ανασυρθεί και ταυτοποιηθεί, ενώ οι αρχές έχουν εκφράσει τη βεβαιότητα πως θα βρεθούν όλα τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να ενοχοποιήσει – χωρίς καμιά απόδειξη – τις πολιτικές προώθησης της διαφορετικότητας στην αμερικανική δημόσια διοίκηση για το δυστύχημα και την έλλειψη προσωπικού στις τάξεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο πύργος ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον ήταν υποστελεχωμένος την ώρα του δυστυχήματος.

Οι ερευνητές της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), μιας ανεξάρτητης αρχής, ευελπιστούν πως θα δώσουν εντός 30 ημερών στη δημοσιότητα προκαταρκτικό πόρισμα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας. Η ολοκλήρωση της έρευνας ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη κι έναν χρόνο.

