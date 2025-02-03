ΛΔ Κονγκό: Οι αντάρτες κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους

Η συμμαχία των ανταρτών του Ανατολικού Κονγκό, στην οποία περιλαμβάνεται και το Κίνημα της 23ης Μαρτίου (Μ23) κήρυξε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Στην ανακοίνωσή της η Συμμαχία του Ποταμού Κονγκό ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε εφαρμογή από αύριο, 4 Φεβρουαρίου.

Η Συμμαχία πρόσθεσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να καταλάβει την πόλη Μπουκάβου, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Νότιου Κίβου. Την περασμένη εβδομάδα κατέλαβε την Γκόμα, τη μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

