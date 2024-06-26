Την Πέμπτη Μπάιντεν και Τραμπ διασταυρώνουν για πρώτη φορά τα ξίφη τους κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθεί ένα ακόμα ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο, δύο μήνες πριν προσέλθουν οι Αμερικανοί στις κάλπες. Όσο προχωρά ο προεκλογικός αγώνας, τόσο περισσότερο γίνεται αισθητή η έλλειψη ενθουσιασμού, κάτι που σχετίζεται ενδεχομένως και με την προχωρημένη ηλικία των δύο υποψηφίων. Ενδεικτικές οι δηλώσεις Αμερικανών πολιτών: «Μακάρι να είχαμε καλύτερους υποψηφίους» δηλώνει μια νεαρή Αμερικανίδα, ενώ ένα άλλος συμπληρώνει: «Απλά πιστεύω ότι και οι δύο δεν είναι κατάλληλοι για μια υποψηφιότητα».

Στις δημόσιες εμφανίσεις τους ούτε ο πρόεδρος Μπάιντεν ούτε ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δείχνουν να διαθέτουν τις δυνάμεις, σωματικές και πνευματικές, που θα επιθυμούσαν οι ψηφοφόροι. Ένας Αμερικανός δηλώνει ενόψει της τηλεμαχίας: «Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιτεθεί στον Τζο Μπάιντεν ζητώντας να εξηγήσει τις κύριες πτυχές της πολιτικής του μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι ο νυν πρόεδρος θα βρεθεί σε θέση άμυνας. Ελπίζω η τηλεμαχία να είναι ουσιαστική και οι δύο πολιτικοί να συζητήσουν τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν την αμερικανική κοινωνία».

«Να επιλέξουν εκείνον που θα ωφελήσει περισσότερο τις ΗΠΑ»

Εκτός από την εσωτερική πολιτική, οι δύο αντίπαλοι θα αναφερθούν και σε σημαντικά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, όπως τη στάση τους απέναντι στην Κίνα, τον ρόλο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και τη στήριξη στην Ουκρανία.

Δεν αποκλείεται ωστόσο πολλοί Αμερικανοί να μην παρακολουθήσουν το πρώτο ντιμπέιτ Μπάιντεν-Τραμπ: «Δεν πρόκειται να το παρακολουθήσω. Θα δούμε δύο άνδρες να φωνάζουν ο ένας στον άλλο: ο ένας είναι ρατσιστής και ο άλλος υπερήλικας», λέει μια κοπέλα, ενώ μια άλλη προσθέτει: «Δεν σκοπεύω να το παρακολουθήσω. Έχω δει βίντεο με τους δύο υποψηφίους να μιλούν. Είναι πολύ στενάχωρο θέαμα».

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους δύο υποψηφίους είναι να παρακινήσουν εκείνους που δεν πείθονται ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλο να προσέλθουν στις κάλπες και να δώσουν την ψήφο τους είτε στον Ντόναλντ Τραμπ είτε στον Τζο Μπάιντεν. «Οι Αμερικανοί πρέπει να ψηφίσουν, θα πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες και να επιλέξουν εκείνον που θεωρούν ότι θα ωφελήσει περισσότερο τις ΗΠΑ», λέει ένας νεαρός.

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

