Με αυξημένη την πρόθεση συμμετοχής των ψηφοφόρων στις επικείμενες εκλογές και με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν «Εθνικός Συναγερμός» στον πρώτο γύρο της 30ης Ιουνίου να έρχεται σίγουρα πρώτο στις προτιμήσεις των Γάλλων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα να μην έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο δεύτερο γύρο (7 Ιουλιου), η Γαλλία εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας των πρόωρων βουλευτικών της εκλογών.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αναφέρει ότι με βάση δημοσκοπικές εκτιμήσεις η συμμετοχή θα κυμανθεί ανάμεσα στο 60% και το 65%, δηλαδή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του 2022.

Σύμφωνα με το γαλλικό εκλογικό σύστημα στον πρώτο γύρο, και σε κάθε μία από τις 577 μονοεδρικές περιφέρειες της χώρας, κατέρχονται οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων, ενώ στον δεύτερο γύρο προκρίνονται οι δύο πρώτοι καθώς και οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων ανά εκλογική περιφέρεια ψηφοφόρων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως με μία αποχή της τάξης του 50% για να προκριθεί το τρίτο κόμμα στον δεύτερο γύρο θα πρέπει να συγκεντρώσει στον πρώτο γύρο σχεδόν το 25% των ψηφισάντων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 2022 που η αποχή ήταν πάνω από το 50% να είναι ελάχιστες οι εκλογικές περιφέρειες που αναμετρήθηκαν τρία κόμματα και την έδρα κέρδισε το πρώτο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναμετρήθηκαν δύο υποψήφιοι. Αν ωστόσο η αποχή περιοριστεί στο 35%, ή και λιγότερο, τότε κατά πάσα πιθανότητα οι εκλογικές περιφέρειες που στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν πάνω από δύο υποψήφιοι θα είναι αρκετές.

Με δεδομένο ότι στις περισσότερες από αυτές πρώτο κόμμα θα είναι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, για να μην κερδίσει την έδρα με σχετική πλειοψηφία θα πρέπει μετά τον πρώτο γύρο το τρίτο κόμμα να αποσυρθεί υπέρ του δεύτερου. Κάτι που ήδη συζητείται ευρύτατα τόσο στην παράταξη Μακρόν όσο και στην παράταξη της αριστεράς.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2022 πάντως, όπου σε περίπου 100 περιφέρειες ένας υποψήφιος της Λεπέν ήταν απέναντι σε ένα υποψήφιο του Μακρόν, η ακροδεξιά κέρδισε τις σχετικά περισσότερες έδρες, όπως άλλωστε συνέβη και στις σχεδόν 60 περιφέρειες που ένας υποψήφιος της Λεπέν είχε απέναντί του υποψήφιο της αριστεράς.

Εν πάση περιπτώσει όμως οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν την ακροδεξιά να κερδίζει το πολύ τις 280 από τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Γύρω στις 170 έδρες εκτιμάται πως θα κερδίσει το νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς ενώ η παράταξη Μακρόν θα κινηθεί περί τις 100 έδρες. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη των εδρών, οι όποιες προβλέψεις είναι υψηλού κινδύνου στη Γαλλία και συχνά κατά το παρελθόν έχουν πέσει έξω.

Σε ό,τι αφορά τώρα το μετεκλογικό τοπίο, στην όχι πιθανή, όπως προαναφέρθηκε, περίπτωση που κάποιο κόμμα έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στην Εθνοσυνέλευση τότε επί της ουσίας θα επιβάλει στον πρόεδρο Μακρόν το πρόσωπο του νέου πρωθυπουργού της χώρας.

Αν το κόμμα αυτό είναι ο Εθνικός Συναγερμός, ο όποιος φλερτάρει με την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, τότε για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας θα υπάρξει συγκατοίκηση στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας που δεν θα είναι κατά κάποιο τρόπο «εποικοδομητική».

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά κατέστησε άλλωστε σαφές ότι δε σκοπεύει να γίνει «συνεργάτης» του Γάλλου προέδρου. Από άλλη αν κανένα κόμμα δεν έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία τότε δύο ενδεχόμενα υπάρχουν: Είτε αυτό της συνεργασίας της παράταξης Μακρόν με την αριστερή παράταξη, αν βεβαίως μπορούν από κοινού να αποκτήσουν την απόλυτη πλειοψηφία, είτε του σχηματισμού μίας «κυβέρνησης προσωπικοτήτων» που δεν θα κινδυνεύει να πέσει από πρόταση μομφής. Το να συνεχίσει να κυβερνά την χώρα η παράταξη Μακρόν χωρίς να έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν πρώτο κόμμα και είχε τουλάχιστον την σχετική πλειοψηφία. Το να συνεχιστεί ίδια κατάσταση με την παράταξη Μακρόν να είναι το τρίτο κόμμα στη Γαλλία, δεν φαίνεται πιθανό.

Από κει και πέρα και με δεδομένο ότι η προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών δεν μπορεί με βάση το γαλλικό Σύνταγμα να γίνει πριν από την πάροδο ενός χρόνου από τις προηγούμενες, η μόνη πολιτική εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή της χώρας είναι η παραίτηση του προέδρου Μακρόν. Κάτι που ωστόσο ο ίδιος έχει αποκλείσει κατηγορηματικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

