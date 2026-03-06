ΗΠΑ: Θα αρχίσουμε να συνοδεύουμε πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει να συνοδεύει πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ μόλις οι στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή μπορέσουν να απεμπλακούν από τα αντίποινα του Ιράν σε γειτονικές χώρες.

Ο Ράιτ δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξή του ότι οι ναυτικές συνοδείες θα ξεκινήσουν «όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

«Αυτή τη στιγμή, όλα τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ - και ο Θεός να ευλογεί τους άνδρες και τις γυναίκες του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών - επικεντρώνονται αποκλειστικά στο να καταστείλει την ικανότητα του Ιράν να προκαλεί χάος στους γείτονές του και στους Αμερικανούς στην περιοχή», δήλωσε ο Ράιτ. «Έτσι, πρώτα, πρέπει να περιορίσουμε την ικανότητά τους να προκαλούν προβλήματα και, μόλις είναι λογικό να το κάνουμε, θα βγάζουμε πλοία μέσω των στενών και θα θέσουμε ξανά σε κίνηση την ενέργεια».

Ο υπουργός προσπάθησε να υποβαθμίσει την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν φτάσει στο υψηλότερο σημείο και των δύο θητειών του Τραμπ, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι θέμα εβδομάδων, όχι μηνών», αποκαλώντας την αύξηση «μια μικρή αναταραχή αυτή τη στιγμή».

Ο Ράιτ δήλωσε επίσης ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα επιτρέψει στην Ινδία να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο για 30 ημέρες, δεν αποτελεί αλλαγή πολιτικής έναντι της Ρωσίας, αλλά είναι μια «προσωρινή» κίνηση για την αποτροπή διαταραχών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας εν μέσω του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

