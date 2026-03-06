Επίθεση με drones κατά αμερικανικής βάσης κοντά στο αεροδρόμιο του Αρμπίλ

Μια έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο του Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, περιοχή όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας είπαν στο Reuters ότι η αμερικανική βάση κοντά στο αεροδρόμιο έγινε στόχος επίθεσης με δύο drones.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε γκρίζο καπνό να υψώνεται κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

