Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικρίνουν τις αποφάσεις του χαρακτηρίζοντάς τα «διεφθαρμένα» και υποστηρίζοντας ότι καταφεύγουν σε «παράνομες» πρακτικές.

«Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά διεφθαρμένα (…) Αυτό που κάνουν είναι παράνομο!» είπε στην ομιλία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφερόμενος κυρίως στα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MSNBC.

Αυτά τα μέσα ενημέρωσης «που γράφον κυριολεκτικά 97,6% άσχημα πράγματα για εμένα, είναι η ένοπλη πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος», πρόσθεσε. «Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι σίγουρα παράνομο!», επέμεινε. «Επηρεάζονται οι δικαστές και αλλάζουν τον νόμο, αυτό δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Δεν νομίζω ότι είναι νόμιμο. Και το κάνουν σε πλήρη συντονισμό μεταξύ τους», υποστήριξε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξαπέλυε τακτικά επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους και κατά την πρώτη θητεία του. Γεγονός πρωτόγνωρο για ηγέτη χώρας, το Σύνταγμα της οποίας εγγυάται την ελευθεροτυπία, ο 78χρονος πρόεδρος χαρακτηρίζει συχνά τους δημοσιογράφους «εχθρούς του λαού» και τα ΜΜΕ «fake news».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο, έθεσε περιορισμούς στην πρόσβαση του πρακτορείου Associated Press.

