Ρούμπιο: «Persona non grata» για τις ΗΠΑ ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής

Οπως τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δεν υπάρχει τίποτα πια να συζητηθεί με τον πρέσβη της Νότιας Αφρικής κι έτσι δεν θεωρείται ευπρόσδεκτος

Ρούμπιο: Δεν είναι ευπρόσδεκτος στις ΗΠΑ ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στις ΗΠΑ δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί του και έτσι θεωρείται persona non grata», είπε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Εμπραχίμ Ρασούλ είναι βετεράνος διπλωμάτης που είχε υπηρετήσει ως πρεσβευτής της Ν. Αφρικής στην Ουάσινγκτον και επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Διορίστηκε ξανά στη θέση αυτή τον περασμένο Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

