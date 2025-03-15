ΟΗΕ: Η άτυπη συνάντηση για την Κύπρο ευκαιρία για ουσιαστικές συζητήσεις

Τη μετάβαση του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες από το Μπαγκλαντές, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, στη Γενεύη για τη διεξαγωγή της άτυπης πενταμερούς συνάντησης για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Μετά το Μπαγκλαντές ο Γενικός Γραμματέας θα μεταβεί στη Γενεύη της Ελβετίας όπου θα συγκαλέσει τους δύο Κύπριους ηγέτες και τις εγγυήτριες δυνάμεις της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, για μια άτυπη συνάντηση για την Κύπρο» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Οι συναντήσεις αυτές, ανέφερε, θα πραγματοποιηθούν στα Γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη.

«Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Μαρτίου και θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό και όπως συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες στις 15 Οκτωβρίου του περασμένου έτους» πρόσθεσε.

Η άτυπη συνάντηση, ανέφερε, «θα δώσει την ευκαιρία για ουσιαστικές συζητήσεις για την πορεία προς τα εμπρός στο Κυπριακό».

«Φυσικά τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν στη δέσμευση τους να στηρίξουν τους Κύπριους ηγέτες και όλους τους Κύπριους» τόνισε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: skai.gr

