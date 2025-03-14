Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ: Τη Δευτέρα θα μάθουμε περισσότερα για την κατάπαυση του πυρός, ελπίζω ότι θα είναι καλά τα νέα

Σε συνέντευξή του ο Τραμπ φάνηκε αισιόδοξος ότι τη Δευτέρα θα υπάρξουν καλά νέα για την Ουκρανία και παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη 

Τραμπ

Για την πορεία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία μίλησε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση θα μπορούσαν να προκύψουν την ερχόμενη Δευτέρα.

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την ουκρανική πλευρά και προσπαθούμε να καταλήξουμε στην ίδια συμφωνία με τη Ρωσία. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής πάει καλά. Θα μάθουμε λίγα περισσότερα τη Δευτέρα, και ελπίζουμε ότι θα είναι καλά», είπε σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Cheryl Attkisson.

Σχολίασε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, αλλά οι συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία «πάνε καλά». 

Επίσης, αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως τι θα έκανε εάν ο Πούτιν αρνηθεί την κατάπαυση του πυρός. Είπε μόνο ότι ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με «άσχημα νέα» εάν συμβεί αυτό, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης θα συμφωνούσε σε μια συμφωνία.

Ο ίδιος σχολίασε ακόμη ότι ήταν αρκετά «σαρκαστικός» όταν είχε δηλώσει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες.

«Λοιπόν, ήμουν λίγο σαρκαστικός όταν το είπα. Δεν θα τον είχα τελειώσει. Αυτό που εννοούσα πραγματικά ήταν ότι θα ήθελα να τον τελειώσω και νομίζω ότι θα τα καταφέρω», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ουκρανία κατάπαυση του πυρός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark