Για την πορεία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία μίλησε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση θα μπορούσαν να προκύψουν την ερχόμενη Δευτέρα.

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την ουκρανική πλευρά και προσπαθούμε να καταλήξουμε στην ίδια συμφωνία με τη Ρωσία. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής πάει καλά. Θα μάθουμε λίγα περισσότερα τη Δευτέρα, και ελπίζουμε ότι θα είναι καλά», είπε σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Cheryl Attkisson.

Σχολίασε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, αλλά οι συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία «πάνε καλά».

Επίσης, αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως τι θα έκανε εάν ο Πούτιν αρνηθεί την κατάπαυση του πυρός. Είπε μόνο ότι ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με «άσχημα νέα» εάν συμβεί αυτό, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης θα συμφωνούσε σε μια συμφωνία.

Ο ίδιος σχολίασε ακόμη ότι ήταν αρκετά «σαρκαστικός» όταν είχε δηλώσει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες.

«Λοιπόν, ήμουν λίγο σαρκαστικός όταν το είπα. Δεν θα τον είχα τελειώσει. Αυτό που εννοούσα πραγματικά ήταν ότι θα ήθελα να τον τελειώσω και νομίζω ότι θα τα καταφέρω», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.