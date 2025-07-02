Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία και διεθνώς η πράξη της 24χρονης πυγμάχου Αναστασία Λουτσκίνα, η οποία εμφανίζεται σε βίντεο να δίνει το ηλεκτρονικό της τσιγάρο σε έναν ουρακοτάγκο στο ζωολογικό πάρκο Taigan, στην Κριμαία.

Σύμφωνα με τη New York Post, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που η ίδια η Λουτσκίνα ανάρτησε στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, το ζώο, που ονομάζεται Ντάνα και είναι το μοναδικό του είδους του στην Κριμαία, εμφάνισε στη συνέχεια «ανησυχητική» συμπεριφορά: έχει χάσει την όρεξή του, αποφεύγει κάθε επαφή και παραμένει ακίνητο όλη την ημέρα.

Η Ντάνα φιλοξενείται στο πάρκο από το 2018 και ανήκει σε είδος ουρακοτάγκων που περιλαμβάνεται στη λίστα απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Υπάρχουν φόβοι ότι το ζώο κατάπιε την κάψουλα του ηλεκτρονικού τσιγάρου, η οποία περιέχει 2,5 έως 3 ml υγρού νικοτίνης. Οι κτηνίατροι συνεχίζουν να την εξετάζουν και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

«Γενιά των ηλιθίων»: Οργή στα social media

Το συμβάν προκάλεσε οργή στα κοινωνικά δίκτυα. «Θα έπρεπε να συλληφθεί και να φυλακιστεί ισόβια για την κακοποίηση αυτού του αθώου ζώου», έγραψε χρήστης στο Χ, ενώ άλλος σχολίασε: «Γενιά ηλιθίων», με πολλούς να ζητούν παραδειγματική τιμωρία για την πυγμάχο.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από φιλοζωικές οργανώσεις. Η αντιπρόεδρος της PETA UK, Μίμι Μπεκέτσι, δήλωσε στη SunSport:

«Η Αναστασία Λουτσκίνα μάλλον έχει δεχτεί αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι για να πιστεύει ότι είναι αστείο να δώσει σε έναν ουρακοτάγκο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η πράξη της παραβιάζει ξεκάθαρα την ευημερία αυτού του έξυπνου και ευγενικού ζώου».

Ο προπονητής της, Βλαντιμίρ Ακάτοφ, δήλωσε:

«Δεν ήξερα ότι η Αναστασία καπνίζει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διακοπές και θα μιλήσουμε γι’ αυτό όταν επιστρέψει».

