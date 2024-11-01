Οι ΗΠΑ έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία για τις αμερικανικές εκλογές και ο διχασμός ανάμεσα στους υποστηρικτές των δύο υποψηφίων, της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ ολοένα και μεγαλώνει.

Ο χαρακτηρισμός ως «σκουπίδια» των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τζο Μπάιντεν αυτή τη βδομάδα προκάλεσε ένα νέο κύμα αντιδράσεων με τον αμερικανό πρόεδρο να προσπαθεί να εξηγήσει ότι δεν πιστεύει πραγματικά κάτι τέτοιο προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα. Το Associated Press μίλησε με υποστηρικτές και από τις δύο πλευρές και μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ.

«Θα έλεγα ότι μερικά από αυτά είναι σκουπίδια», είπε η 32χρονη Samantha Leister, που πήγε να δει την Κάμαλα Χάρις σε μια συγκέντρωση στο Harrisburg της Πενσυλβάνια.

Όσο για τους υπόλοιπους; Η Leister - οι γονείς της οποίας όπως και ο πεθερός της υποστηρίζουν τον Τραμπ - λέει ότι είναι «παραπλανημένοι».

Την ίδια μέρα, στη συγκέντρωση του Τραμπ στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν, ο 44χρονος Shawn Vanderheyden που έδωσε το παρόν εκεί σχολιάζει για τους υποστηρικτές της Χάρις: «Απλώς νομίζω ότι είναι αμόρφωτοι και πιστεύουν όλα τα ψέματα». «Είναι ατυχές».

Ο Vanderheyden εξακολουθεί να πιστεύει σε μερικούς ανθρώπους που υποστηρίζουν την Δημοκρατική αντιπρόεδρο, λέγοντας «ελπίζω να ανοίξουν τα μάτια τους».

Καθώς απομένουν μόλις 4 ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ και της Χάρις βλέπουν ο ένας τον άλλον με περιφρόνηση και καχυποψία. Στην καλύτερη περίπτωση, νιώθουν σύγχυση από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν το άλλο κόμμα και αγωνιούν για το μέλλον της χώρας μετά τις εκλογές. Η επιφυλακτικότητα αυτή μεταξύ των Αμερικανών δεν είναι όμως κάτι καινούργιο. Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο βαθιά και πιο ανυπέρβλητη. Φτάνει ακόμα και σε σημείο να διχάζει οικογένειες και φίλους.

Κάποιοι είπαν ότι πιστεύουν ότι η χώρα οδεύει προς μια ακόμη πιο δραματική διάσπαση.

Ο 20χρονος Braxton Wadford, προέβλεψε ότι θα υπάρξει «μαζική έξοδος» Αμερικανών μετά τις εκλογές, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει. Είπε ότι οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές δεν μπορούν να φανταστούν ότι ζουν υπό την ηγεσία του αντίπαλου κόμματος.

«Το αμερικανικό όνειρο μετατρέπεται σε εγκατάλειψη της Αμερικής», είπε ο Γουάντφορντ, ο οποίος ψήφισε νωρίς τον Τραμπ στη Βόρεια Καρολίνα.

Η 60χρονη Jennifer Phelan προσφέρθηκε εθελοντικά να εργαστεί στην εκστρατεία της Χάρις στην ίδια πολιτεία, ωθώντας τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους να ψηφίσουν υπέρ της Αμερικανίδας αντιπροέδρου.

Το Ερευνητικό Κέντρο Pew διαπίστωσε ότι γίνεται όλο και πιο πιθανό Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι να βλέπουν τα μέλη του άλλου κόμματος ως χαζούς, τεμπέληδες, ανήθικους ή ανέντιμους. Και σχεδόν όλοι έχουν μια πολύ ή κάπως δυσμενή άποψη για το αντίπαλο κόμμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του AP-NORC τον Σεπτέμβριο.

Ο 54χρονος Travis Waters υποστηρίζει ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ είναι «αποκομμένοι από την πραγματικότητα». Δεν έχει κανέναν κοντά του που να είναι υποστηρικτής του Τραμπ — και δεν θέλει να προσθέσει κανέναν.

«Θα πίστευα ότι οι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγω να συναναστραφώ δεν είναι άνθρωποι που υποστηρίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο, ας πούμε ότι οι Αϊτινοί τρώνε κατοικίδια και λένε ψέματα», είπε ο Waters ενώ περίμενε στην ουρά για την εκδήλωση της Χάρις στο Χάρισμπουργκ.

Η 72χρονη Norma Jeffcoat, είπε ότι πληγώθηκε από την κριτική που δέχτηκε όταν είπε ότι στηρίζει τον Τραμπ.

«Έχω αγαπημένα πρόσωπα που πιστεύουν ότι ψηφίζω έναν ρατσιστή», είπε σε μια συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα. «Μου ραγίζει την καρδιά. Αγαπώ τη χώρα μου τόσο πολύ».

Η Jeffcoat, είναι αφοσιωμένη στον πρώην πρόεδρο, ο οποίος, όπως είπε, υποφέρει άδικα από ποινικές διώξεις, πολιτικές επιθέσεις και απόπειρες δολοφονίας.

Ο 47χρονος Nick Sandquist από την άλλη είπε ότι ο Τραμπ έιναι ένας υποκριτής που επέκρινε τον Μπάιντεν για το σχόλιό του για τα «σκουπίδια».

«Είναι ειρωνικό για τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί το όνομα προς όφελός του», είπε σε μια συγκέντρωση της Χάρις στο Ουισκόνσιν. «Δεν είμαστε ο τύπος ανθρώπων που πρέπει να ανησυχείτε για μια εισβολή στο Καπιτώλιο» πρόσθεσε.

Είπε ότι μιλά περιστασιακά για τις εκλογές με τον αδερφό και τον πατέρα του, που υποστηρίζουν τον Τραμπ, αλλά «δεν πάει πολύ καλά».

Η 52χρονη Annette Uhlenberg, παρακολούθησε τη συγκέντρωση της Χάρις στο Raleigh και είπε ότι εμπνεύστηκε από την ομιλία της. Τράβηξε λοιπόν, μια φωτογραφία με την προεκλογική της πινακίδα, έγραψε ένα μήνυμα που έλεγε να βάλουμε τη χώρα πάνω από το κόμμα και την έστειλε σε τρεις από τους φίλους της που πιστεύει ότι θα ψηφίσουν τον Τραμπ. Κανείς δεν σχολίασε κάτι κάτω από τη φωτογραφία της ωστόσο η ίδια λέει πως ελπίζει να έκανε μια αρχή.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δυναμιτίζοντας τον ήδη υπάρχοντα διχασμό που έχει δημιουργηθεί υποστηρίζει πως μόνο η νοθεία μπορεί να τον σταματήσει από το να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

μονο η νοθεια μπορεί να τον σταματήσει λεει τελευταία ο τραμπ

