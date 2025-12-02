Μια Καθολική μοναχή από την Κροατία, η οποία είχε ισχυριστεί ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, αποδείχθηκε τελικά ότι είχε αυτοτραυματιστεί, σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία προτίθεται να τη παραπέμψει στη δικαιοσύνη για ψευδή καταγγελία.

Η 35χρονη γυναίκα εισήχθη την Παρασκευή σε νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ με ελαφρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Μετά το εξιτήριό της, προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση, υποστηρίζοντας ότι άγνωστος την πλησίασε και τη μαχαίρωσε.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και σε ορισμένα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, με ισλαμοφοβικά και αντιμεταναστευτικά σχόλια. Κάποιοι ανέφεραν πως ο φερόμενος δράστης ήταν αλλοδαπός εργάτης ή μετανάστης και ότι φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» κατά την επίθεση. Η συντηρητική βουλευτής Μαριγιάνα Πέτιρ χαρακτήρισε την «επίθεση εναντίον της αδελφής στο Ζάγκρεμπ» ως «επίθεση στις αξίες της κροατικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, που έχει τη ρίζα της στον χριστιανισμό», ζητώντας «ταχεία διερεύνηση» της υπόθεσης.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μοναχή αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι που είχε αγοράσει η ίδια από κατάστημα.

Στην Κροατία, η ψευδής καταγγελία αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τρία έτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

