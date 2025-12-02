Η Τουρκία ξεκινάει έρευνες υδρογονανθράκων στο Πακιστάν καταδεικνύοντας τη στενότερη από ποτέ συμμαχία των δύο κρατών.



Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) υπέγραψε συμφωνίες εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων με τις πακιστανικές ενεργειακές εταιρείες Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime και GHPL αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

We met with the Prime Minister of Pakistan, Mr. Şahbaz Şerif, at the Prime Minister's Residence in Islamabad.



In the meeting, we evaluated the topics that could turn into concrete cooperation between the two countries in the fields of energy and mining. In this context, we have… pic.twitter.com/nsJSkUPujb December 2, 2025



Μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την TPAO κέρδισε τον περασμένο μήνα δικαιώματα εξερεύνησης για ένα υπεράκτιο πετρελαϊκό κοίτασμα στο Πακιστάν.



Η συμφωνία, που υπογράφηκε σε σχετική τελετή στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη, καλύπτει τρία υπεράκτια οικόπεδα και δύο χερσαία πεδία, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

