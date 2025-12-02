Λογαριασμός
Η Τουρκία ξεκινάει έρευνες υδρογονανθράκων στο Πακιστάν – Στενή συμμάχια των δύο κρατών

Μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την TPAO κέρδισε τον περασμένο μήνα δικαιώματα εξερεύνησης για ένα υπεράκτιο πετρελαϊκό κοίτασμα στο Πακιστάν

Πακιστάν

Η Τουρκία ξεκινάει έρευνες υδρογονανθράκων στο Πακιστάν καταδεικνύοντας τη στενότερη από ποτέ συμμαχία των δύο κρατών. 

Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) υπέγραψε συμφωνίες εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων με τις πακιστανικές ενεργειακές εταιρείες Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime και GHPL αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. 


Μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την TPAO κέρδισε τον περασμένο μήνα δικαιώματα εξερεύνησης για ένα υπεράκτιο πετρελαϊκό κοίτασμα στο Πακιστάν.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε σε σχετική τελετή στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη, καλύπτει τρία υπεράκτια οικόπεδα και δύο χερσαία πεδία, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Πακιστάν Μανώλης Κωστίδης
