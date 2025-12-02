Κίεβο: Οι δηλώσεις του Πούτιν δείχνουν ότι η Ρωσία απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Μαύρη Θάλασσα

Οι πρόσφατες δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνουν ότι η Ρωσία απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Πούτιν κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X. «Χθες είπε ότι ήταν έτοιμος να πολεμήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σήμερα, απειλεί τα θαλάσσια λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

