Εκτός από τον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υπάρχει και μια επιπλέον παρουσία στη σκηνή κατά τη χθεσινοβραδινή συζήτηση στο CNN, ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία, αναφέρθηκαν στον Ρώσο πρόεδρο αρκετές φορές στη διάρκεια των 90 λεπτών που βρέθηκαν επί σκηνής ανταλλάσσοντας χτυπήματα για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Και οι δύο αποκάλυψαν τις προθέσεις τους για την πολιτική που πρόκειται να ασκήσει ο Λευκός Οίκος έναντι του Κρεμλίνου.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες ότι η Μόσχα παρενέβη υπέρ του στις εκλογές του 2016, ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να αποτραπεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εάν ο Πούτιν σεβόταν την ηγεσία των αντίπαλων παγκόσμιων υπερδυνάμεων.

«Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία, αν είχαμε έναν πραγματικό πρόεδρο, έναν πρόεδρο που θα τον σεβόταν ο Πούτιν, δεν θα είχε εισβάλει ποτέ στην Ουκρανία», είπε ο Τραμπ.

Αποκαλώντας για άλλη μία φορά τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως «τον μεγαλύτερο πωλητή που υπήρξε ποτέ», ο Τραμπ επέκρινε και πάλι την έκταση της οικονομικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Κίεβο καθ′ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Πριν από δύο μήνες, η Ουάσιγκτον ενέκρινε νομοσχέδιο για την ξένη βοήθεια, που προβλέπει βοήθεια περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία.

«Θα διευθετήσω τον πόλεμο μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι ως εκλεγμένος πρόεδρος πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου στις 20 Ιανουαρίου. Θα διευθετήσω αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε, ωστόσο, ως «απαράδεκτες» τις τελευταίες απαιτήσεις του Πούτιν για έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την απόσυρση των δυνάμεων του Κιέβου από τα ουκρανικά εδάφη που προσαρτήθηκαν παράνομα από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του δημοσιογράφου της Wall Street, Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος κρατείται στη Ρωσία από τον Μάρτιο του 2023 και δικάζεται με την κατηγορία της κατασκοπείας.

«Θα τον βγάλω πολύ γρήγορα, μόλις αναλάβω τα καθήκοντά μου, πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν «πιθανώς ζητά δισεκατομμύρια δολάρια για τον δημοσιογράφο». Ο Ρώσος ηγέτης έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο να διευθετηθεί το ζήτημα του Γκέρσκοβιτς με ανταλλαγή κρατουμένων, αντί για οικονομική αποζημίωση.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες «πολύ επικίνδυνο» και έχει εκφράσει την ανησυχία του για την πιθανή επάνοδο του πρώην προέδρου.

«Θέλει όλη την Ουκρανία»

Στην αντίπερα όχθη, ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αντίθεσή του προς το πρόσωπο του Βλάντιμιρ Πούτιν. «Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου. Έχει σκοτώσει χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Και έχει κάνει σαφές ένα πράγμα, θέλει να αποκαταστήσει αυτό που ήταν μέρος της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, όχι απλώς ένα κομμάτι, θέλει όλη την Ουκρανία», είπε ο Μπάιντεν.

Εκτός από τις τέσσερις παράνομες προσαρτήσεις της από την εισβολή του 2022, η Ρωσία κατέλαβε την χερσόνησο της Κριμαίας από την Ουκρανία το 2014.

«Πιστεύεις ότι θα σταματήσει εκεί; Πιστεύετε ότι θα σταματήσει... αν πάρει την Ουκρανία; Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στην Πολωνία; Τι γνώμη έχετε για τη Λευκορωσία; Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες του ΝΑΤΟ;» ρώτησε ο Μπάιντεν.

Η προοπτική μιας πιθανής κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ευρώπη οδήγησε το ΝΑΤΟ στο να υποστηρίξει την Ουκρανία, παρόλο που δεν αποτελεί μέλος του, ενώ Φινλανδία και Σουηδία εγκατέλειψαν την αρχή της ουδετερότητας και εντάχθηκαν στη Συμμαχία. Η Ρωσία με τη σειρά της χαρακτηρίζει τις φιλοδοξίες της γειτονικής Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως απειλή για την ασφάλειά της και έναν από τους λόγους που προκάλεσαν τη ρωσική εισβολή.

Ο Μπάιντεν κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι ενθάρρυνε τον Πούτιν. Το 2022, ο Τραμπ επαίνεσε ως «ιδιοφυή» στρατηγική του Πούτιν την εισβολή στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον ηγέτη του Κρεμλίνου ως «άνθρωπο που είναι πολύ έξυπνος» και που «γνωρίζει πολύ, πολύ καλά».

Η προτίμηση του Πούτιν στον Μπάιντεν

Ο Πούτιν σπάνια σχολιάζει τις αμερικανικές εκλογές και δεσμεύτηκε να «συνεργαστεί με οποιονδήποτε ηγέτη των ΗΠΑ», αλλά εξέφρασε αμυδρά την προτίμησή του στον Μπάιντεν .

«Ο Μπάιντεν είναι πιο έμπειρος και πιο προβλέψιμος. Είναι ένας πολιτικός της παλιάς σχολής», είπε τον Φεβρουάριο .

Ωστόσο, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επικρίνει τη σθεναρή υποστήριξη της Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, αλλά και την αμερικανική Δικαιοσύνη για τις ποινικές διώξεις του Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ καίγονται από μέσα, το κράτος τους, το πολιτικό τους σύστημα», είπε ο Πούτιν νωρίτερα αυτόν τον μήνα .



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.