Σρι-Λάνκα: Zητά αποζημιώσεις από τη Ρωσία για μισθοφόρους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα ανέφερε σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ότι το θέμα των αποζημιώσεων στις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών τέθηκε σε συνομιλίες στη Μόσχα κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας της Σρι Λάνκα με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Taraka Balasuriya.

Εκπρόσωποι της Σρι Λάνκα συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Αντρέι Ρουντένκο και τον υφυπουργό Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις αποζημιώσεις των οικογενειών των 17 νεκρών και τραυματιών του πολέμου, στην πρόωρη ακύρωση των συμβάσεων όσων έχουν στρατολογηθεί και την καταβολή αμοιβών. Ο αριθμός των τραυματιών δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Λάνκα.

Συνολικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον από δύο χιλιάδες Σριλανκέζοι συμμετέχουν στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε κάθε πλευρά.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν κοινοποίησε λεπτομέρειες από τη συνάντηση. Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση με τον Ρουντένκο οι πλευρές συζήτησαν «επίκαιρα θέματα της ρωσο-σριλανκινής ατζέντας». Τα ρωσικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναφέρθηκαν στη συνάντηση.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα ανέφερε ότι πολλοί Σριλανκέζοι εξαπατήθηκαν για να πάνε στον πόλεμο. Η ρωσική πλευρά φέρεται να υποσχέθηκε στους μισθοφόρους υψηλούς μισθούς, θέσεις εργασίας στο εσωτερικό μέτωπο και υπηκοότητα.

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι αρχές της Λάνκα έκλεισαν ένα πρακτορείο στη χώρα που στρατολογούσε πολίτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

