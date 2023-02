ΗΠΑ: Σπάνιο οπτικό υλικό από το ναυάγιο του Τιτανικού - Δείτε βίντεο

Σπάνιο οπτικό υλικό από το ναυάγιο του Τιτανικού βλέπει σε λίγες ώρες το φως της δημοσιότητας, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την ανακάλυψή του και 111 χρόνια μετά τη βύθιση του βρετανικού υπερωκεάνιου.

Το υλικό βιντεοσκοπήθηκε λίγους μήνες μετά τον εντοπισμό του ναυαγίου το 1985 και θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Ωκεανογραφικού Ιδρύματος Woods Hole (WHOI) στο YouTube. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού (συνολικής διάρκειας 80 λεπτών) δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το WHOI.

