ΗΠΑ: Σοκαριστικό βίντεο με το «πριν και το μετά» του πανέμορφου προαστίου Πασίφικ Παλισέιντς

Από παράδεισος «επί της γης», κόλαση μέσα σε μερικά εικοσιτετράωρα. Ο λόγος για το πανέμορφο, αριστοκρατικό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς μετά τις φονικές φωτιές που κατέκαψαν το Λος Άντζελες. Το Παλισέιντς, κατοικία πολλών διάσημων και πλουσίων, έχει καταστραφεί ολοσχερώς όπως δείχνει σοκαριστικό βίντεο.



Οι πυρκαγιές έχουν μετατρέψει το Πασίφικ Βίλατς και το Πασίφικ Παλισέιντς σε αποκαΐδια, άμορφες μεταλλικές μάζες, σκελετούς κτιρίων και συντρίμμια. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές, που μαίνονται ακόμη.

Δείτε το βίντεο του Reuters:

Οικολογική καταστροφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τετάρτης, οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες έχουν κάψει περίπου 40.000 στρέμματα γης, ενώ το κόστος των ζημιών προσεγγίζει τα 15 δισ. δολάρια.

Πυρκαγιά στο Παλισέιντς: Πάνω από 23.000 στρέμματα

Πυρκαγιά στο Ίτον: Πάνω από 14.000 στρέμματα

Παράλληλα, η περιφέρεια διαχείρισης ποιότητας αέρα της Νότιας Ακτής στη Νότια Καλιφόρνια προειδοποίησε ότι η σκόνη και η τέφρα από τις πυρκαγιές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή.



«Η ποιότητα του αέρα μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που είναι ανθυγιεινά για ευαίσθητες ομάδες ή χειρότερα για ορισμένες περιοχές», ανέφερε δε το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες σε μια ανακοίνωση για τη σκόνη και την τέφρα που εκδόθηκε την Τρίτη.

Τα παιδιά, οι μεγαλύτεροι ενήλικοι, οι έγκυες και τα άτομα με καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά μικρά σωματίδια από τη σκόνη και τη στάχτη μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ή να επιδεινώσουν την υγεία ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα, τονίζουν οι υπηρεσίες υγείας.



Για ασφάλεια, οι κάτοικοι συμβουλεύονται να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες και να χρησιμοποιούν καθαριστή αέρα ή να χρησιμοποιούν κλιματιστικά σε λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, εάν είναι δυνατόν. Εάν οι άνθρωποι πρέπει να βγουν έξω, θα πρέπει να φορούν μάσκα N95 ή P100 και γυαλιά.

