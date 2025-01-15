ΗΠΑ-υποψήφια υπουργός Δικαιοσύνης: Δεν θα υπάρξει ποτέ λίστα εχθρών του Τραμπ

Η υποψήφια υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, Παμ Μπόντι, υποσχέθηκε σήμερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της για να στοχοθετήσει άτομα λόγω των πολιτικών απόψεών τους, προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες πολλών ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος θα κυνηγήσει τους πολιτικούς αντιπάλους του.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ λίστα εχθρών στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν θα πολιτικοποιήσω το αξίωμα. Δεν θα στοχοποιήσω ανθρώπους απλώς και μόνο για τους πολιτικούς δεσμούς τους», είπε η Μπόντι στην ακρόασή της στην Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας.

Αναφερόμενη στον νόμο για την υποχρεωτική πώληση της εφαρμογής TikTok ή την απαγόρευσή της στις ΗΠΑ, η Μπόντι αρνήθηκε να διευκρινίσει αν θα τον εφαρμόσει, επικαλούμενη το γεγονός ότι η υπόθεση εκκρεμεί ακόμη στα δικαστήρια.

«Δεν μπορώ να το συζητήσω» αφού το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει εκδώσει ακόμη απόφαση επί του θέματος, τόνισε.

Η 59χρονη Μπόντι ήταν γενική εισαγγελέας της Φλόριντα μεταξύ 2011-19. Βοήθησε τον Τραμπ όταν παραπέμφθηκε σε δίκη στη Γερουσία, το 2019, με την κατηγορία ότι άσκησε πιέσεις στην Ουκρανία για να ερευνήσει τον πολιτικό αντίπαλό του, τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.

Η Μπόντι επέκρινε, ωστόσο, τις προηγούμενες έρευνες και διώξεις σε βάρος του Τραμπ από το υπουργείο Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αποδείξεις κομματικής «εργαλειοποίησης».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε δύο διώξεις σε βάρος του Τραμπ, μία για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και μία για την παράνομη παρακράτηση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Και οι δύο υποθέσεις έχουν πλέον μπει στο αρχείο.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, έχει απειλήσει ότι θα χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα για να εκδικηθεί τους πολιτικούς αντιπάλους του όταν επιστρέψει στην εξουσία. «Η ανησυχία μας είναι ότι επί των ημερών σας μπορεί να εργαλειοποιηθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, ότι θα παραμείνετε ανεξάρτητη», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Σέλντον Γουάιτχαουζ στην Μπόντι.

Αναφερόμενη στην απονομή χάριτος σε όσους κατηγορήθηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, η Μπόντι είπε ότι θα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εφόσον της ζητηθεί. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να απονείμει χάρη σε τουλάχιστον κάποιους από τους περίπου 1.600 κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες για την επίθεση.

Η Μπόντι δεσμεύτηκε ότι προτεραιότητά της θα είναι η καταπολέμηση των βίαιων εγκλημάτων, των συμμοριών, της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και των διακινητών ναρκωτικών, ότι θα προστατεύσει τη χώρα από «τρομοκράτες και άλλες ξένες απειλές» και θα αντιμετωπίσει τη «κρίση στα σύνορα». Πρόσθεσε ότι θα προστατεύσει την ελευθερία του λόγου και του θρησκεύεσθαι καθώς και το δικαίωμα στην οπλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

