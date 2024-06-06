Ο εκπρόσωπος των Ρεμπουμπλικανών Τζον Ρόουζ, από το Τενεσί μπορεί έδωσε την πλέον αξιομνημόνευτη ομιλία στο βήμα της Βουλής. Ωστόσο αυτό οφείλεται όχι σε αυτά που έλεγε, αλλά στον 6χρονο γιο του, που καθόταν πίσω του και όση ώρα μιλούσε ο μπαμπάς τους έκανε αστείες γκριμάτσες στον φακό.

Το απόσπασμα έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Τζον Ρόουζ ο οποίος εξήγησε ότι πριν ξεκινήσει την ομιλία του, ζήτησε από τον γιο του να χαμογελάσει για τον μικρότερο αδερφό του και τη μαμά του που βρίσκονταν πίσω στο Τενεσί.

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother 🤷‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35

— Congressman John Rose (@RepJohnRose) June 3, 2024

Πρώτα το αγόρι κοίταξε απευθείας στις κάμερες, χαμογελώντας. Μετά βαρέθηκε για λίγο και φάνηκε να έχασε τη σειρά των σκέψεών του. Αλλά όχι για πολύ. Έκανε διάφορες γκριμάτσες καθιστώντας σαφές στον κόσμο ότι ήταν λιγότερο από εντυπωσιασμένος με τη βαρετή διακόσμηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ξέρει κάτι», έγραψε ο Νταγκ Άντρες, ο εκπρόσωπος του ηγέτη της Ρεπουμπλικανικής Γερουσίας, Μιτς ΜακΚόνελ, στο X με λεζάντα με τον νεαρό Ρόουζ να κρατά τα χέρια του σε τριγωνική κίνηση μπροστά στο πρόσωπό του.

He knows something pic.twitter.com/3oa7oMCLfc — Doug Andres (@DougAndres) June 3, 2024

Ο γιος του βουλευτή τραβάει αστεία πρόσωπα πίσω από τον μπαμπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Βουλής

"Λυπούμαστε που άργησα να απαντήσω στο email σας, ήμουν δεμένος να το παρακολουθώ ξανά και ξανά", έγραψε στο Twitter ο Aaron Fritschner, ο διευθυντής επικοινωνίας του αντιπροσώπου Don Beyer, D-Va.

So sorry I was slow responding to your email, I was tied up watching this over and over again pic.twitter.com/1MT81CS440 — Aaron Fritschner (@Fritschner) June 3, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.