Oι καθυστερήσεις λόγω του shutdown στις ΗΠΑ έχουν επηρεάσει 3,2 εκατ. επιβάτες αεροπορικών εταιρειών

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κλείσει το εναέριο χώρο των ΗΠΑ αν το shutdown καταστήσει τα ταξίδια μη ασφαλή.

JFK

Περισσότεροι από 3,2 εκατομμύρια επιβάτες αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω προβλημάτων στελέχωσης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από την έναρξη της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, σημειώνει το Reuters.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει το εναέριο χώρο των ΗΠΑ αν θεωρήσει ότι η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης καθιστά τα ταξίδια μη ασφαλή.

«Αν θεωρούσαμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείναμε ολόκληρο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήναμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο Ντάφι στο CNBC, προσθέτοντας ότι «σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος» κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διακοπής λειτουργίας.

Πηγή: skai.gr

