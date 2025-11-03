WSJ: Σύμβουλοι του Τραμπ τορπίλισαν την προσπάθεια της Nvidia να εξάγει τσιπ στην Κίνα

Λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήσει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, προέκυψε ένα επείγον ζήτημα, σημειώνει η Wall Street Journal. Ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει ένα αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να επιτραπεί η πώληση μιας νέας γενιάς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, σύμφωνα με δηλώσεις νυν και πρώην αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η έγκριση της εξαγωγής των τσιπ Blackwell της Nvidia θα αποτελούσε μια τεράστια αλλαγή πολιτικής, τονίζει η WSJ, η οποία θα μπορούσε να δώσει στην Κίνα, τον μεγαλύτερο γεωπολιτικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ, ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνομιλεί συχνά με τον Τραμπ, έχει ασκήσει αδιάκοπη πίεση για να διατηρήσει την πρόσβαση στην κινεζική αγορά.

Καθώς προετοιμάζονταν να συναντήσουν τον Σι, ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είπαν στον Τραμπ ότι οι πωλήσεις θα απειλούσαν την εθνική ασφάλεια, καθώς θα ενίσχυαν τις δυνατότητες των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας και θα είχαν αρνητικές συνέπειες για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους σημειώνει η WSJ.

Οι ΗΠΑ ήδη ετοιμάζονταν να κάνουν άλλες παραχωρήσεις στη συνάντηση με τον Σι, σε αντάλλαγμα για την άδεια του Πεκίνου να εξάγει μαγνήτες σπάνιων γαιών. Άλλοι που αντιτάχθηκαν στην έγκριση, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ήταν ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, οι οποίοι συμμετείχαν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Αντιμέτωπος με τη σχεδόν ομόφωνη αντίθεση των κορυφαίων συμβούλων του, ο Τραμπ αποφάσισε να μη συζητήσει τα προηγμένα τσιπ της Nvidia κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι που μίλησαν στη WSJ.

Η τελική απόφαση του Τραμπ αποτέλεσε μια νίκη για τον Ρούμπιο και άλλους συμβούλους του Τραμπ έναντι του Χουάνγκ, ηγέτη της πιο πολύτιμης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο. Οι εξαγωγές τσιπ Blackwell προς την Κίνα έχουν δυνητική αξία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πωλήσεις και θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Nvidia να διατηρήσει τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «κολλημένες» στην τεχνολογία της Nvidia.

Η Nvidia αναμένει την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για να προχωρήσει με μια λιγότερο ισχυρή έκδοση του τσιπ Blackwell για την κινεζική αγορά. Σημειώνεται ότι το Blackwell είναι η τελευταία γενιά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ακούει διάφορες απόψεις για θέματα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των κορυφαίων επιχειρηματικών ηγετών», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι. «Η ιστορική συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι αποδεικνύει, ωστόσο, ότι ο μόνος παράγοντας που καθοδηγεί τις αποφάσεις του είναι το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

Μιλώντας σε εκδήλωση της Nvidia στην Ουάσινγκτον πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι, ο Χουάνγκ τόνισε τη σημασία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, φιλοξενεί περίπου το ήμισυ των ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να παραχωρήσουν μόνιμα την αγορά στην Κίνα. «Ελπίζω πραγματικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μας βοηθήσει να βρούμε μια λύση», δήλωσε ο Χουάνγκ. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση».

Το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία ήταν μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον των δραστηριοτήτων της Nvidia στην Κίνα, με τη σύνοδο κορυφής με τον Σι να δίνει τον τόνο για την εμπορική πολιτική και τον αγώνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για μήνες πριν από τη συνάντηση με τον Σι, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εγκρίνει τις εξαγωγές ενός τσιπ Blackwell χαμηλότερης ισχύος.

Ο Τραμπ έχει αλλάξει στάση μετά το ταξίδι του στην Ασία. Σε συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes» που προβλήθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αφήσουν την Κίνα να συνεργαστεί με την Nvidia, αλλά όχι για τα πιο προηγμένα τσιπ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Κυριακή, ο Τραμπ είπε για το Blackwell: «Δεν δίνουμε αυτό το τσιπ σε άλλους», χωρίς να διευκρινίσει αν εννοούσε την έκδοση με την καλύτερη απόδοση ή ένα λιγότερο ισχυρό Blackwell σχεδιασμένο για την Κίνα.

Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι έληξε χωρίς σημαντική συμφωνία, αν και οι δύο πλευρές μετρίασαν τις εντάσεις, με τις ΗΠΑ να μειώνουν ορισμένους δασμούς στην Κίνα και το Πεκίνο να συμφωνεί να επαναλάβει ορισμένες αγορές αμερικανικής σόγιας. Αυτό δίνει και στις δύο πλευρές χρόνο να ενισχύσουν την αυτάρκεια σε κρίσιμους κλάδους, όπως οι ημιαγωγοί και τα ορυκτά σπάνιων γαιών, που είναι ευάλωτα στις μεταξύ τους κυρώσεις.

Για τον Σι, η σύνοδος κορυφής έληξε χωρίς να επιτευχθεί ένας βασικός βραχυπρόθεσμος στόχος: Η άρση της απαγόρευσης των αμερικανικών τσιπ. Ενώ η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Πεκίνου είναι να επιτύχει αυτάρκεια και κυριαρχία στην υψηλή τεχνολογία, η εξασφάλιση πρόσβασης σε προηγμένους επεξεργαστές είναι πλέον κρίσιμη. Αυτό θα έδινε στην Κίνα πολύτιμο χρόνο για να αναπτύξει τις δικές της εγχώριες δυνατότητες. Η μη επίτευξη μιας τέτοιας παραχώρησης επιβραδύνει το χρονοδιάγραμμα για τις τεχνολογικές φιλοδοξίες του Πεκίνου.

Η Nvidia χρειάζεται την άδεια της αμερικανικής κυβέρνησης για να πουλήσει τα πιο προηγμένα τσιπ της στην Κίνα, σύμφωνα με τους ελέγχους εξαγωγών που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά το 2022. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει προθυμία να επιτρέψει τις εξαγωγές και να διαπραγματευτεί τους περιορισμούς στον τεχνολογικό τομέα της Κίνας, τροφοδοτώντας την αβεβαιότητα στον κλάδο.

Οι προσπάθειες του Χουάνγκ να πουλήσει το Blackwell στην Κίνα αναμένεται να συνεχιστούν, ειδικά εν όψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο. Την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, ο Χουάνγκ δήλωσε ότι ο Τραμπ τον καλεί συχνά αργά το βράδυ. Έχει γίνει ένας από τα αγαπημένη επιχειρηματικά στελέχη του Αμερικανού προέδρου.

Η γενιά Blackwell των GPU αντιπροσωπεύει τα πιο ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιάσει η Nvidia. Η Nvidia έχει αναφέρει ότι οι διακομιστές που κατασκευάζονται με το GPU B200 είναι περίπου τρεις φορές πιο ισχυροί από εκείνους που χρησιμοποιούν το προηγούμενο τσιπ H100 για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προδιαγραφές για το τσιπ Blackwell που αναπτύσσει η Nvidia για την Κίνα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Τον Αύγουστο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένος να εγκρίνει ένα τσιπ Blackwell με μειωμένες δυνατότητες κατά 30% έως 50%. Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, μόλις δοθεί το πράσινο φως, η Nvidia θα χρειαστεί δύο ή τρεις μήνες για να σχεδιάσει ένα τέτοιο τσιπ.

Ακόμα και αν το τσιπ Blackwell εγκριθεί για την Κίνα, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητά του. Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος αναίρεσε την απαγόρευση εξαγωγής ενός παλαιότερου τσιπ της Nvidia, υπό τον όρο ότι η εταιρεία θα μοιραζόταν το 15% των εσόδων της από την Κίνα με την αμερικανική κυβέρνηση, μια συμφωνία που, σύμφωνα με ορισμένους δικηγόρους, αποτελεί αντισυνταγματικό φόρο εξαγωγής.

Λίγο αργότερα, οι κινεζικές αρχές ζήτησαν από τις εταιρείες να μην το αγοράζουν. Η Nvidia δεν έχει πουλήσει κανένα από αυτά τα παλαιότερα τσιπ H20 στην Κίνα από τον Απρίλιο, σύμφωνα με την εταιρεία, χάνοντας έτσι δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις.

Οι αντίπαλοι της Nvidia στο Κογκρέσο και σε think tanks αντέδρασαν στις πιέσεις της εταιρείας με δική τους εκστρατεία. Πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι, ορισμένοι διέδωσαν ένα βίντεο σε αξιωματούχους της κυβέρνησης στο οποίο ο Χουάνγκ έλεγε σε συνέντευξη στο CNN τον Ιούλιο ότι δεν θεωρούσε σημαντικό ποιος θα κερδίσει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις πηγές. Η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την Κίνα χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Χουάνγκ «επικίνδυνα αφελής» και συνέκρινε την κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη με τον Ψυχρό Πόλεμο. «Αυτό είναι σαν να υποστηρίζουμε ότι δεν θα είχε σημασία αν οι Σοβιετικοί είχαν προλάβει τις ΗΠΑ στην κατασκευή πυρηνικών όπλων», έγραψε η επιτροπή στο X.

Πηγή: skai.gr

