Μεντβέντεφ: Όσο περισσότερα ξοδεύει η Δύση στο Κίεβο, τόσο περισσότερα εδάφη θα ανακτήσει η Ρωσία

Ο Ρώσος πολιτικός αποκάλεσε Ουκρανούς αξιωματούχους «αιμοδιψείς κλόουν του Κιέβου» σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram

Νέες απειλές κατά της Δύσης εξαπέλυσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. 

Όπως έγραψε στο κανάλι του στο Telegram, όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύει η Δύση στην Ουκρανία, τόσο περισσότερη γη θα ανακτήσει η Ρωσία και τόσο χειρότερα θα καταλήξουν τα πράγματα για το καθεστώς του Κιέβου.

Ο Ρώσος πολιτικός αποκάλεσε Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν σπαταλήσει δισεκατομμύρια δολάρια δυτικής χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, «αιμοδιψείς κλόουν του Κιέβου».

«Όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύει ο Δυτικός κόσμος για να τους υποστηρίξει, τόσο χειρότερο θα είναι το αποτέλεσμα για το καθεστώς των αιμοδιψών κλόουν του Κιέβου και, τελικά, τόσο περισσότερη γη θα επιστρέψει στη Ρωσία», σημείωσε ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

