Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει το εναέριο χώρο των ΗΠΑ αν θεωρήσει ότι η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης καθιστά τα ταξίδια μη ασφαλή.

«Αν θεωρούσαμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείναμε ολόκληρο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήναμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο Ντάφι στο CNBC, προσθέτοντας ότι «σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος» κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διακοπής λειτουργίας.

Πηγή: skai.gr

