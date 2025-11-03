Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στο Ισραήλ να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση περίπου 200 μελών της Χαμάς που κρύβονται επί του παρόντος σε τούνελ κάτω από περιοχές της νότιας Γάζας που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το Channel 12.

Σύμφωνα με την αναφορά, η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον ως μέρος των προσπαθειών για την προώθηση της επόμενης φάσης του πλαισίου εκεχειρίας που βασίζεται στο 20 σημείων σχέδιο του Τραμπ.

Η αναφορά ακολουθεί προηγούμενες ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ εξέταζε μια τέτοια πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι ένοπλοι θα μπορούσαν να υποχωρήσουν στη ζώνη της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, αν παραδώσουν τα όπλα τους.

Ωστόσο, σε μια δήλωση που αποδόθηκε νωρίτερα σήμερα σε «Ισραηλινό αξιωματούχο», αναφέρθηκε ότι ο πρωθυπουργός «δεν επιτρέπει την ασφαλή διέλευση 200 τρομοκρατών της Χαμάς», σημειώνουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 200 μαχητές της Χαμάς παραμένουν σε τούνελ κάτω από περιοχές που ελέγχονται πλέον από τους IDF, χωρίς να μπορούν να βγουν στην επιφάνεια και να μην εντοπιστούν από τις ισραηλινές δυνάμεις.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.